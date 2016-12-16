CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RVI_Chart_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
793
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
rvi_chart.mq5 (11.52 KB) ansehen
rvi_chart_htf.mq5 (11.25 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der RVI_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die RVI_Chart.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Abb.1. Der RVI_Chart_HTF Indikator

Abb.1. Der RVI_Chart_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15136

True_Range_Bands_HTF True_Range_Bands_HTF

Der True_Range_Bands Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RSI_Chart_HTF RSI_Chart_HTF

Der RSI_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Stochastic_Chart_HTF Stochastic_Chart_HTF

Der Stochastic_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

DeMarker_Chart_HTF DeMarker_Chart_HTF

Der DeMarker_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.