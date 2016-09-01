und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorHMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 728
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator ColorHMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorHMA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ColorHMA_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13716
Der Experte Exp_ColorHMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes ColorHMA gebaut.DecEMA_StDev
Der Indikator DecEMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.
Der Indikator HVR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_DecEMA
Der Experte Exp_DecEMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes DecEMA gebaut.