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FX5_SelfAdjustingCCI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FX5_SelfAdjustingCCI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FX5_SelfAdjustingCCI.mq5.
Рис.1. Индикатор FX5_SelfAdjustingCCI_HTF
FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FX5_SelfAdjustingRVI
Осциллятор RVI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.
FX5_SelfAdjustingRVI_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FX5_SelfAdjustingMFI
Осциллятор MFI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.