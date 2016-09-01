CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
634
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF

in Abb.1. Der Indikator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13602

EMAPredictive3_HTF EMAPredictive3_HTF

Der Indikator EMAPredictive3 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

EMAPredictive2_HTF EMAPredictive2_HTF

Der Indikator EMAPredictive2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Der Experte Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator wurde aufgrund der Signalen des Oszillators Ergodic_Ticks_Volume_Indicator gebaut.

EMV_HTF EMV_HTF

Der Indikator EMV mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.