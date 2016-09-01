CodeBaseKategorien
DecEMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
676
(16)
decema.mq5 (7.67 KB) ansehen
decema_htf.mq5 (9.11 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der Indikator DecEMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator DecEMA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator DecEMA_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13539

