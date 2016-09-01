CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Demand_Index_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
840
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
demand_index.mq5 (9.04 KB) ansehen
demand_index_htf.mq5 (9.74 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Demand_Index mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Demand_Index.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Demand_Index_HTF

in Abb.1. Der Indikator Demand_Index_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13545

DecEMA_HTF DecEMA_HTF

Der Indikator DecEMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_CyclePeriod Exp_CyclePeriod

Der Experte Exp_CyclePeriod wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des unnormierten Oszillators CyclePeriod gebaut.

DiNapoliStochastic_HTF DiNapoliStochastic_HTF

Der Indikator DiNapoliStochastic mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_DiNapoliStochastic Exp_DiNapoliStochastic

Der Experte Exp_DiNapoliStochastic wurde aufgrund der Signalen des Oszillators DiNapoliStochastic gebaut.