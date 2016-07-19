CodeBaseKategorien
ColorCoeffofLine_true_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der ColorCoeffofLine_true Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei ColorCoeffofLine_true.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der ColorCoeffofLine_true_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12887

