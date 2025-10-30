EQUITY PARAGON EA — Moderner, Equity-basierter Handelsroboter für XAUUSD (Gold)

Equity Paragon EA ist ein Handelsalgorithmus der neuen Generation, der den Handel auf der Grundlage der aktuellen Kontoeigenkapital-Kontrolle (Equity Control) verwaltet –

statt klassischer Stop Loss / Take Profit (SL/TP)-Ebenen.

Dieser Expert Advisor wurde speziell für Trader entwickelt, die Stabilität, Sicherheit und ein stetiges Wachstum ihres Kapitals schätzen und gleichzeitig übermäßige Optimierung oder aggressive Strategien vermeiden möchten.

⚙️ Hauptmerkmale:

Handelspaar: XAUUSD (Gold)

Zeiteinheit: H1 (optionale Mustererkennung auf M5–M30)

Mindesteinlage: $100

Empfohlene Einlage: $500–$1000

Kontotyp: Beliebig (RAW/ECN empfohlen)

Hebelwirkung: 1:100 oder 1:500

Der EA kann mit einem Zeitfilter betrieben werden, der die Handelszeiten auf die Londoner und New Yorker Sitzungen (10:01–20:01 Brokerzeit) beschränkt.

💡 Dynamisches Preismodell:

Der Equity Paragon EA folgt einem progressiven Preissteigerungsmodell, das sich an der Nachfrage und zukünftigen Updates orientiert.

Startpreis: $100

Aktueller Preis: $127.99

Der Preis wird weiter ansteigen, sobald die Nachfrage zunimmt und neue Versionen veröffentlicht werden.

(Mietoption derzeit nicht verfügbar.)

🧠 Strategie und Kapitalschutz:

Der EA nutzt ein einzigartiges Equity-Kontrollsystem, das eine adaptive Steuerung von Drawdowns und eine effektive Gewinnsicherung ermöglicht.

Hauptschutzmechanismen:

Schrittweise Gewinnsicherung (Step-by-step Profit Locking)

Intelligenter Trailing Stop (Smart Trailing Stop)

Breakeven-Mechanismus (automatischer Ausgleichspunkt)

📊 LIVE-SIGNAL:

Sie können das Echtzeit-Handelssignal hier einsehen:

👉 https://www.mql5.com/en/signals/2339469?source=Site+Signals+My

👥 Community und Benutzerhandbuch:

Treten Sie dem offiziellen Community-Kanal bei und erhalten Sie die vollständige Installations- und Konfigurationsanleitung:

👉 https://www.mql5.com/en/channels/01de46b13943dc01

Dort können Sie:

Fragen stellen

Ergebnisse teilen

Updates erhalten

Tipps zur optimalen Nutzung bekommen

Equity Paragon EA vereint Einfachheit, Zuverlässigkeit und adaptives Risikomanagement.

Er bietet ein kontrolliertes Kapitalwachstum und Schutz des Guthabens,

während er typische Fehler vieler automatisierter Handelssysteme vermeidet.

🔗 Produktlink:

https://www.mql5.com/en/market/product/153093