Handelspanel – Wie man Verluste unrentabler Positionen durch Gewinne rentabler Positionen im Orderraster kompensiert

Wie kann ich unprofitable Positionen in meinem Orderraster eliminieren, indem ich sie mit profitablen Positionen überdecke?

Beispiel: Wir haben ein Raster bestehend aus Kaufpositionen:





Wir sehen, dass der Trend abwärts gerichtet ist und die Wahrscheinlichkeit einer Kursumkehr nach oben gering ist. Wie können wir den Drawdown bei Grid-Orders reduzieren und in dieser Situation Verlustpositionen schließen?

In diesem Fall können wir die am weitesten voneinander entfernten Positionen schließen, in denen sich Verlust und Gewinn ausgleichen und der Gesamtgewinn null beträgt.

Auf diese Weise haben wir die Größe des Orderrasters (die Einlagenlast) reduziert und die am weitesten entfernte unprofitable Position eliminiert.

Als Nächstes können wir anstelle der geschlossenen Position eine Pending Order eröffnen und, falls der Kurs fällt, die unprofitabelste Position erneut schließen.





Aber wie erwischt man den Moment, in dem der Kurs wieder steigt und man seine Verluste ausgleichen kann? TradePanel hilft dabei. Richten Sie es ein und aktivieren Sie diese Funktion. TradePanel verfolgt Ihre Positionsgewinne und schließt automatisch eine Verlustposition, sobald dies möglich ist.

So richten Sie diese Funktion ein:

Gehen Sie zum Tab „Raster“ und wählen Sie das Raster aus, auf das Sie diese Funktion anwenden möchten:

Falls Sie noch kein Order-Raster haben, können Sie eines aus bestehenden Orders und Positionen erstellen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken und die gewünschten Orders und Positionen auswählen:

Wechseln Sie zur Registerkarte AutoCl:

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

1️⃣ Legen Sie den Mindestverlust für die Position fest, auf die die Funktion angewendet werden soll.

2️⃣ Legen Sie den Gewinn fest, der nach dem Schließen der Positionen durch die Funktion verbleiben soll.

3️⃣ Legen Sie die Anzahl der Gewinnpositionen fest, die die Funktion zum Schließen einer Verlustposition nutzen kann.

4️⃣ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Beispielsweise wurden folgende Parameter festgelegt:

Mindestverlust: -30 $

Zusätzlicher Gewinn: 10 $

Maximale Anzahl genutzter Gewinnpositionen: 3

Gemäß diesen Einstellungen sucht die Funktion nach Positionen mit einem Verlust von mindestens -30 $. Sobald eine solche Position gefunden wird, beginnt TradePanel, sie mit profitablen Positionen abzugleichen.

Die profitablen Positionen werden so ausgewählt, dass der Gewinn aus den profitablen Positionen den Verlust aus einer unprofitablen Position ausgleicht, wobei ein Restgewinn von mindestens 10 $ verbleibt. Ein bis drei profitable Positionen können verwendet werden, um den Verlust auszugleichen.

Sobald profitable Positionen gefunden wurden, die die unprofitable Position ausgleichen, schließt die Funktion diese Positionen sofort und sucht weiter nach neuen unprofitablen Positionen.