Das Trendhandelssystem für das Durchbrechen von Extremen für XAUUSD / Laden Sie den fertigen Berater herunter

Handelssysteme können, genau wie Menschen, nicht stillstehen. Sie entwickeln sich entweder weiter oder verfallen!



Die Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung eines Handelssystems ist für mich als Trader nicht nur eine technische Aufgabe, sondern eine persönliche Herausforderung. Ich betrachte jede Strategie als einen lebendigen Organismus, der beobachtet, unter realen Bedingungen getestet und gezielt verbessert werden muss, indem seine Schwächen identifiziert und behoben werden. Vor einem Monat habe ich Live-Tests für ein Cluster -Handelssystem für Gold gestartet. Nun erweitere ich die Anzahl der Schwächen des Trading-Bots durch das Hinzufügen neuer Handelssysteme.





Ein trendbasiertes Handelssystem zum Ausbrechen von Extremwerten für XAUUSD



Positionseröffnung: Verwenden Sie einen beliebigen Trendindikator (ich nutze den „AceTrend" -Indikator) und zeichnen Sie einen Zickzackkurs entlang der Hoch- und Tiefpunkte des Trends. Wir eröffnen eine Long-Position am vorherigen Hoch und eine Short-Position am vorherigen Tief. Die Positionen werden mit Pending-Stop-Orders eröffnet. Positionsschließung und -überwachung: Wir verwenden Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Alle Werte werden als Prozentsatz des aktuellen Symbolpreises angegeben. Wir halten die Pending Orders, bis sich der Trend umkehrt. EA herunterladen: https://c.mql5.com/6/986/GoldBaron_S6.ex5





Als Weiterentwicklung dieser Idee bietet es sich an, den Trendindikator „ Moving Average Cross Signal " auszuprobieren.









Das System zeichnet sich durch höchste Stabilität aus und lässt sich harmonisch mit regulären Trendfolge-Einstiegen kombinieren.














