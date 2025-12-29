Frohes Neues Jahr und frohe Weihnachten!
Analytik und Prognosen

Frohes Neues Jahr und frohe Weihnachten!

29 Dezember 2025, 14:16
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko
0
6

Neujahrs-Sale 2026

🎄 Frohes Neues Jahr 2026! Der große Sale ist da! 🎄

Feiern Sie die Feiertage mit einem riesigen Rabatt von -50% auf alle unsere Expert Advisors, Dienstprogramme und Tools für den Forex-Handel!

Starten Sie Ihr Handelsjahr 2026 mit den besten Tools in Ihrem Arsenal.

   

🎁 Warum für 2026 upgraden?

   
           
  • 🚀 Neues Jahr, neue Strategie: Maximieren Sie Ihre Gewinne mit fortschrittlichen Algorithmen.
    •        
  • Bewährte Zuverlässigkeit: Tools, die unter realen Marktbedingungen getestet wurden.
    •        
  • 📉 Risikomanagement: Schützen Sie Ihr Kapital im kommenden Jahr.
    •    

🎅 Zeitlich begrenztes Feiertagsangebot!

Dieses Neujahrs-Special ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Verpassen Sie nicht die Chance, Premium-Software zum halben Preis zu erhalten!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Bild Beschreibung Aktionen 🎁
              VirtualTradePad One-Click Trading Panel VirtualTradePad One-Click Trading Panel: Führen Sie Trades direkt aus dem Chart aus, verwalten Sie Positionen und Orders schnell mit automatischen Berechnungen. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              VirtualTradePad MT4 Extra VirtualTradePad MT4 Extra: One-Click-Trading-Panel für MT4. Führen Sie Trades schnell über den Chart oder die Tastatur aus. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp5 AI Sniper für MT5 Exp5 AI Sniper für MT5: Ein intelligenter, selbstoptimierender Handelsroboter mit fortschrittlichen Strategien und smarten Algorithmen. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Herunterladen & Anleitung
🎥 Video ansehen
              Exp4 AI Sniper für MT4 Exp4 AI Sniper für MT4: Ein intelligenter, selbstoptimierender Handelsroboter mit fortschrittlichen Algorithmen. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Herunterladen & Anleitung
🎥 Video ansehen
              Exp COPYLOT CLIENT für MT5 COPYLOT CLIENT für MT5: Kopiert Trades nahtlos zwischen MT5-MT5 und MT4-MT5 Konten. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp COPYLOT CLIENT für MT4 COPYLOT CLIENT für MT4: Kopieren Sie Trades, Positionen und Orders zwischen MT4 und MT5 Konten. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp TickSniper PRO FULL Exp-TickSniper PRO FULL: Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper für MT4. Wählt Parameter automatisch aus. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp TickSniper Exp TickSniper: Schneller Tick-Scalper für MT4. Nutzt intelligente Trailing-Stops und Averaging. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp5 The xCustomEA für MT5 Exp5 The xCustomEA für MT5: Universeller EA für benutzerdefinierte Indikatoren. Erstellen Sie Strategien ohne Programmierung. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp4 The xCustomEA für MT4 Exp4 The xCustomEA für MT4: Universeller EA für benutzerdefinierte Indikatoren. Automatisieren Sie jeden Indikator auf MT4. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
            Exp THE X FULL
 Exp THE X FULL (MT5): Universeller automatisierter EA. Funktioniert mit Standardindikatoren, anpassbare Signale. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp4 THE X FULL Universal EA für MT4 Exp4 THE X FULL (MT4): Umfassender Trading-EA mit Strategie-Builder, mehreren Signalen und Filtern. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Profit or Loss Pad Profit or Loss Pad: Schließt Positionen im MT5 automatisch basierend auf dem Gesamtgewinn/-verlust. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              CloseIfProfitorLoss with Trailing CloseIfProfitorLoss with Trailing: Schließt Positionen im MT4 automatisch basierend auf Gewinn-/Verlustzielen. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Averager FULL Averager FULL: EA zum Averaging (Durchschnitten) von Verlustpositionen durch Eröffnung zusätzlicher Trades. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp Averager Exp Averager (MT5): EA zum Averaging von Verlustpositionen. Intelligente Trailing-Stops und Lot-Management. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp5 Duplicator Exp5 Duplicator: Dupliziert Trades/Positionen/Signale eine bestimmte Anzahl von Malen auf Ihrem MT5-Konto. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp4 Duplicator Exp4 Duplicator: Dupliziert Trades und Positionen auf MT4. Unterstützt Lot-Multiplikation. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp SafetyLock PRO Exp SafetyLock PRO: Schützt Ihre Trades vor plötzlichen Marktumschwüngen durch automatisches Platzieren von Gegenorders. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp5 Swing PRO für MT5 Exp5 Swing PRO für MT5: Eine swing-basierte Handelsstrategie mit gegensätzlichen Pending-Orders und Lot-Multiplikation. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video
              Exp Swing Exp Swing (Free): Ein KOSTENLOSER Expert Advisor, der die Swinger-Strategie implementiert. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Exp COPYLOT MASTER für MT4 Exp COPYLOT MASTER für MT4 (Free): Kostenloser Trade-Kopierer für MT4. Kopiert Trades zu MT5. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Exp5 COPYLOT MASTER für MT5 Exp5 COPYLOT MASTER für MT5 (Free): Kostenloser Trade-Kopierer für MT5 und MT4. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Exp Assistant 5 Exp Assistant 5 (Free): Setzt automatisch Stop Loss, Take Profit und Trailing Stops. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Exp Assistant 4 Exp Assistant 4 (Free): Automatische Verwaltung von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stops. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Exp5 Tester PAD für Strategy Tester Exp5 Tester PAD (Free): Dienstprogramm für manuelle Strategietests im MT5 Strategy Tester. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Exp4 Tester PAD für Strategy Tester Exp4 Tester PAD (Free): Dienstprogramm für manuelle Strategietests im MT4 Strategy Tester. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Ind5 Extra Report Pad Ind5 Extra Report Pad (Free): Statistik-Panel für MT5. Echtzeit-Analyse Ihres Handelskontos. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Ind4 Extra Report Pad Ind4 Extra Report Pad (Free): Statistik-Panel für MT4. Echtzeit-Analyse und Rentabilitätsanalyse. 📥 Kostenlos herunterladen

📖 Anleitung & Video
              Exp Tick Hamster MT5 Exp Tick Hamster MT5: Expert Advisor mit automatischer Parameteroptimierung. Für Anfänger konzipiert. 🛒 Auf MQL5 kaufen

📥 Demo herunterladen
📖 Anleitung & Video


🎉 Wir wünschen Ihnen ein profitables neues Jahr 2026! 🎉

Warten Sie nicht! Aktualisieren Sie noch heute Ihr Handelsportfolio!

#ea, Sale, Expforex, Scalper, Kopierer, Rabatt, TradePad