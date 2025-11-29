WARUM IST SQUIDGRID_AI EIN ROBUSTES UND PROFITABLES GRID?

SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes, gitterbasiertes System, das Mean-Reversion-Chancen über 6 unkorrelierte Assets nutzt, die Portfoliogewichtung optimiert, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko mit KI-gestützter Marktüberwachung verwaltet.

[ Live-Signal ] - [ Dedizierte Gruppe | Version MT5 - MT4 ]









📌 Das Konzept











📌 Warum diesen EA wählen?

Multi-Asset-Diversifikation

Handelt 6 unkorrelierte Instrumente: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

Optimierte Gewichtungszuordnung zur Maximierung der Rentabilität

Fortgeschrittenes strukturelles Risikomanagement im Kern

Anspruchsvolle Grid-Strategie

Nutzt Mean-Reversion-Chancen (Rückkehr zum Mittelwert)

Erkennt überkaufte und überverkaufte Zustände für optimalen Einstieg

Fügt Positionen während Preisrückgängen hinzu, um die Rentabilität zu steigern

Wichtig: Es wird keine Martingale-Strategie verwendet

KI-gestütztes Risiko- und Money-Management für Grids

Integriert mit Grok4 KI für Echtzeit-Marktüberwachung

Analysiert tägliche makroökonomische Bedingungen und Marktvolatilität

Schließt Positionen automatisch oder blockiert Trades während abnormaler Marktereignisse Anpassbare Gewinnentnahmeschwellen basierend auf der Risikotoleranz

Konfigurierbare Maximale Tolerierbare Drawdown- und Losgrößeneinstellungen

Regelmäßige Gewinnentnahmeempfehlungen (nach 10-30% Rendite)











📌 Unkorrelierte Paare und Assets











📌 Optimierte Gewichtung der unkorrelierten Assets





📌 Spezifikationen und Signale EA-Startasset und Zeitrahmen: EURUSD | M5

EURUSD | M5 Gehandelte Assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD

XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD Zeitrahmen: M5-H1 abhängig von den Volatilitätseigenschaften des Assets

M5-H1 abhängig von den Volatilitätseigenschaften des Assets Backtest-Historie: ICMarkets hat begrenzte CAD-Paar-Historie bis 2025, daher wurden die Backtests auf EasyForex durchgeführt

ICMarkets hat begrenzte CAD-Paar-Historie bis 2025, daher wurden die Backtests auf EasyForex durchgeführt Getesteter Zeitraum: 2020 – 2025, OHLC

2020 – 2025, OHLC Mindest- / Empfohlenes Deposit: $500 / $2000

Wenn Sie neu in mql5 sind, folgen Sie bitte diesen Schritten, um Ihren Kauf zu tätigen https://www.mql5.com/en/articles/498

📌 Implementierung





Holen Sie sich das Benutzerhandbuch hier: ⚙️ https://bit.ly/3KdwpDx

Wichtig: stellen Sie sicher, dass die Handelsassetsymbole im Marktbeobachtungsfenster Ihres MetaTrader-Terminals hinzugefügt/angezeigt werden dies ermöglicht es Ihrem Expert Advisor (EA), gleichzeitig auf allen ausgewählten Symbolen zu laufen.

📌Unsere Verpflichtungen und Backtest-Spezifikationen





Unser System hält sich an strenge Backtest-Protokolle mit 🔹 100 % qualitativen Daten ohne Auslassungen 🔹 keiner Löschung oder Manipulation historischer Stop-Loss- oder Take-Profit-Werte. 🔹 keiner Überanpassung (Overfitting) 🔹 validierter Walk-Forward-Simulation 🔹 validierter Monte-Carlo-Simulation 🔹 kontinuierlicher Überwachung der Live-Metriken mit den Backtest-Metriken



Sehen Sie unsere Verpflichtungen und Backtest-Spezifikationen hier und wie man nicht getäuscht wird beim Kauf eines Algorithmus















