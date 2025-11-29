WARUM IST SQUIDGRID_AI EIN ROBUSTES UND PROFITABLES GRID?

SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes, gitterbasiertes System, das Mean-Reversion-Chancen über 6 unkorrelierte Assets nutzt, die Portfoliogewichtung optimiert, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko mit KI-gestützter Marktüberwachung verwaltet.
[ Live-Signal ] - [ Dedizierte Gruppe | Version MT5 - MT4 ]
📌 Das Konzept
📌 Warum diesen EA wählen?
Multi-Asset-Diversifikation
- Handelt 6 unkorrelierte Instrumente: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Optimierte Gewichtungszuordnung zur Maximierung der Rentabilität
- Fortgeschrittenes strukturelles Risikomanagement im Kern
Anspruchsvolle Grid-Strategie
- Nutzt Mean-Reversion-Chancen (Rückkehr zum Mittelwert)
- Erkennt überkaufte und überverkaufte Zustände für optimalen Einstieg
- Fügt Positionen während Preisrückgängen hinzu, um die Rentabilität zu steigern
- Wichtig: Es wird keine Martingale-Strategie verwendet
KI-gestütztes Risiko- und Money-Management für Grids
- Integriert mit Grok4 KI für Echtzeit-Marktüberwachung
- Analysiert tägliche makroökonomische Bedingungen und Marktvolatilität
- Schließt Positionen automatisch oder blockiert Trades während abnormaler Marktereignisse
- Anpassbare Gewinnentnahmeschwellen basierend auf der Risikotoleranz
- Konfigurierbare Maximale Tolerierbare Drawdown- und Losgrößeneinstellungen
- Regelmäßige Gewinnentnahmeempfehlungen (nach 10-30% Rendite)
📌 Unkorrelierte Paare und Assets
📌 Optimierte Gewichtung der unkorrelierten Assets
📌 Spezifikationen und Signale
- EA-Startasset und Zeitrahmen: EURUSD | M5
- Gehandelte Assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
- Zeitrahmen: M5-H1 abhängig von den Volatilitätseigenschaften des Assets
- Backtest-Historie: ICMarkets hat begrenzte CAD-Paar-Historie bis 2025, daher wurden die Backtests auf EasyForex durchgeführt
- Getesteter Zeitraum: 2020 – 2025, OHLC
- Mindest- / Empfohlenes Deposit: $500 / $2000
Wenn Sie neu in mql5 sind, folgen Sie bitte diesen Schritten, um Ihren Kauf zu tätigen https://www.mql5.com/en/articles/498
📌 Implementierung
Holen Sie sich das Benutzerhandbuch hier:
Wichtig:
-
stellen Sie sicher, dass die Handelsassetsymbole im Marktbeobachtungsfenster Ihres MetaTrader-Terminals hinzugefügt/angezeigt werden
-
dies ermöglicht es Ihrem Expert Advisor (EA), gleichzeitig auf allen ausgewählten Symbolen zu laufen.
📌Unsere Verpflichtungen und Backtest-Spezifikationen
Unser System hält sich an strenge Backtest-Protokolle mit
🔹 100 % qualitativen Daten ohne Auslassungen
🔹 keiner Löschung oder Manipulation historischer Stop-Loss- oder Take-Profit-Werte.
🔹 keiner Überanpassung (Overfitting)
🔹 validierter Walk-Forward-Simulation
🔹 validierter Monte-Carlo-Simulation
🔹 kontinuierlicher Überwachung der Live-Metriken mit den Backtest-Metriken
Sehen Sie unsere Verpflichtungen und Backtest-Spezifikationen hier und wie man nicht getäuscht wird beim Kauf eines Algorithmus