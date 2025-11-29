WARUM IST SQUIDGRID_AI EIN ROBUSTES UND PROFITABLES GRID?
WARUM IST SQUIDGRID_AI EIN ROBUSTES UND PROFITABLES GRID?

29 November 2025, 19:17
Christophe Pa Trouillas
SQUID GRID AI ist ein ausgeklügeltes, gitterbasiertes System, das Mean-Reversion-Chancen über 6 unkorrelierte Assets nutzt, die Portfoliogewichtung optimiert, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko mit KI-gestützter Marktüberwachung verwaltet.

📌 Das Konzept



📌 Warum diesen EA wählen?

Multi-Asset-Diversifikation

  • Handelt 6 unkorrelierte Instrumente: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Optimierte Gewichtungszuordnung zur Maximierung der Rentabilität
  • Fortgeschrittenes strukturelles Risikomanagement im Kern

Anspruchsvolle Grid-Strategie

  • Nutzt Mean-Reversion-Chancen (Rückkehr zum Mittelwert)
  • Erkennt überkaufte und überverkaufte Zustände für optimalen Einstieg
  • Fügt Positionen während Preisrückgängen hinzu, um die Rentabilität zu steigern
  • Wichtig: Es wird keine Martingale-Strategie verwendet

KI-gestütztes Risiko- und Money-Management für Grids

  • Integriert mit Grok4 KI für Echtzeit-Marktüberwachung
  • Analysiert tägliche makroökonomische Bedingungen und Marktvolatilität
  • Schließt Positionen automatisch oder blockiert Trades während abnormaler Marktereignisse
  • Anpassbare Gewinnentnahmeschwellen basierend auf der Risikotoleranz
  • Konfigurierbare Maximale Tolerierbare Drawdown- und Losgrößeneinstellungen
  • Regelmäßige Gewinnentnahmeempfehlungen (nach 10-30% Rendite)



📌 Unkorrelierte Paare und Assets





📌 Optimierte Gewichtung der unkorrelierten Assets




📌 Spezifikationen und Signale

  • EA-Startasset und Zeitrahmen: EURUSD | M5
  • Gehandelte Assets: XAUUSD, EURUSD, EURJPY, GBPNZD, AUDCAD, USDCAD
  • Zeitrahmen: M5-H1 abhängig von den Volatilitätseigenschaften des Assets
  • Backtest-Historie: ICMarkets hat begrenzte CAD-Paar-Historie bis 2025, daher wurden die Backtests auf EasyForex durchgeführt
  • Getesteter Zeitraum: 2020 – 2025, OHLC
  • Mindest- / Empfohlenes Deposit: $500 / $2000

📌 Implementierung



Holen Sie sich das Benutzerhandbuch hier: 

Wichtig:

  • stellen Sie sicher, dass die Handelsassetsymbole im Marktbeobachtungsfenster Ihres MetaTrader-Terminals hinzugefügt/angezeigt werden

  • dies ermöglicht es Ihrem Expert Advisor (EA), gleichzeitig auf allen ausgewählten Symbolen zu laufen.


📌Unsere Verpflichtungen und Backtest-Spezifikationen


Unser System hält sich an strenge Backtest-Protokolle mit

🔹  100 % qualitativen Daten ohne Auslassungen

🔹  keiner Löschung oder Manipulation historischer Stop-Loss- oder Take-Profit-Werte.

🔹  keiner Überanpassung (Overfitting)

🔹  validierter Walk-Forward-Simulation

🔹  validierter Monte-Carlo-Simulation

🔹  kontinuierlicher Überwachung der Live-Metriken mit den Backtest-Metriken



Sehen Sie unsere Verpflichtungen und Backtest-Spezifikationen hier und wie man nicht getäuscht wird beim Kauf eines Algorithmus





