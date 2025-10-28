So erhalten Sie einen Perplexity API-Schlüssel (Für ANS EA)

So erhalten Sie den Perplexity‑API‑Schlüssel (für ANS EA)

Für die KI‑Analysefunktionen (Perplexity Sonar, Sonar‑Pro) benötigen Sie einen Perplexity‑API‑Schlüssel. Gehen Sie wie folgt vor.

1．Rufen Sie die Website von Perplexity AI auf

https://www.perplexity.ai/





2．Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen und sich anzumelden.













3．Öffnen Sie die Kontoseite und klicken Sie auf API group

https://www.perplexity.ai/account/details

Öffnen Sie im linken Menü „Workspace“ API → API group.













4．Pflichtfelder ausfüllen und „Save“ klicken

Der Name für die API‑Gruppe ist frei wählbar. Tragen Sie die Pflichtangaben (z. B. Adresse) ein und klicken Sie Save.













5．Zahlungsmethode hinzufügen

Fügen Sie eine Kreditkarte, Google Pay o. Ä. hinzu (an diesem Schritt erfolgt keine Belastung).









6．API Billing öffnen und Startguthaben laden

Klicken Sie im linken Menü auf API billing. Bei geringem Saldo laden Sie über Buy more credits Guthaben nach.

・Mindestaufladung per Kreditkarte: $3

・Mindestaufladung per Banküberweisung: $5

※Mindestbeträge können sich gemäß den Richtlinien von Perplexity ändern.

↓

↓













7．API Keys öffnen und Schlüssel generieren

Wechseln Sie zu API → API keys und klicken Sie auf Accept Terms and Generate API Key.

↓





8．Beliebigen Namen unter „Create API Key → Key name“ eintragen

Es gibt keine Vorgaben — verwenden Sie einen beliebigen Namen.









9．Ausgegebenen Schlüssel kopieren

Klicken Sie in der Liste beim Schlüssel (beginnt mit pplx-...) auf das Kopiersymbol, um ihn in die Zwischenablage zu kopieren.













9．API‑Schlüssel in das EA einfügen und speichern

Wenden Sie ANS EA in MetaTrader 5 auf ein Chart an, fügen Sie den Schlüssel unter Perplexity API Key in den Eingabeparametern ein und klicken Sie OK.





Nutzungsabschätzung (Kostenbeispiel)

Beispiel）Bei $10 Guthaben und rund $0.015 pro Anfrage deckt das selbst bei ~100 Veröffentlichungen mittlerer/hoher Relevanz pro Monat ungefähr 4–6 Monate Nutzung ab.

※Da Tests und Neustarts zusätzliche Anfragen erzeugen, vermeiden Sie unnötige MT5‑Neustarts, sobald die KI vor der Veröffentlichung in den Wartezustand wechselt.





