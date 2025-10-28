AI News Strike EA 1.0 Installationshandbuch & Set-Dateien

AI News Strike EA v1.0 – Onboarding‑Handbuch & Set‑Dateien

1. Übersicht

AI News Strike EA (NSE) ist ein Scalping‑EA der nächsten Generation, der auf Ausschläge rund um Konjunkturveröffentlichungen abzielt, indem er das „GDELT Project“, eine der weltweit größten Nachrichtendatenbanken, mit der Echtzeit‑Websuch‑KI Sonar‑Pro von Perplexity kombiniert.



■ Phase 1: Automatisches Abrufen von Veröffentlichungsdaten über das GDELT Project

Das GDELT Project ist eine gewaltige Big‑Data‑Initiative, die täglich Hunderte Millionen Nachrichtenartikel aus über 100 Ländern in über 100 Sprachen sammelt und analysiert. Dieser EA nutzt die aggregierten Wirtschaftsnews von GDELT, um für wichtige Indikatoren automatisch geplante Veröffentlichungszeit, Wichtigkeit, erwartete Volatilitätsspanne und Zielwährung zu beziehen.



■ Phase 2: Echtzeit‑Marktanalyse über Perplexity Sonar‑Pro

Traditionelle KI analysiert nur Vergangenheitsdaten. Perplexity Sonar‑Pro sucht und analysiert „Last‑Minute‑News, Marktstimmung und Experteneinschätzungen“ in Echtzeit. Aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen (Bloomberg, Reuters, CNBC usw.) schließt es binnen Minuten auf die Markterwartung und entscheidet automatisch Long/Short‑Richtung sowie Konfidenz (★1–5).



■ Phase 3: Konzipiert, um die erste Spike‑Bewegung zu erfassen

Über die reinen Zahlen hinaus prognostiziert die KI „wie die Märkte reagieren werden“ und liefert damit eine Präzision, die konventionelle News‑EAs übertrifft. Mit optimalem Vorab‑Entry, schnellem Schließen nach der Veröffentlichung und einem dynamischen Exit ist sie darauf ausgelegt, den initialen Spike zu nutzen.



„Globale Big‑Data × Echtzeit‑KI‑Analyse × News‑Spike‑Trading“ beschleunigen Entscheidung und Ausführung. Unterstützt werden Major‑Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD usw.) sowie das sehr volatile Gold (XAUUSD). ※ XAUUSD und Minor‑Paare werden in zukünftigen Updates erweitert.

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Empfohlener Zeitrahmen: M1–M15 (nicht vom Timeframe abhängig)

Empfohlene Symbole: EURUSD / USDJPY / GBPUSD / XAUUSD und weitere Majors

Empfohlene Broker: ECN‑/RAW‑Konten (möglichst sehr niedrige Spreads)

Zielvolatilität: Ausgelegt darauf, ±20–50 Pips (oder mehr) in kurzer Zeit zu erfassen





2. Installation

Automatische Installation

Bei Kauf im MQL5‑Market über „Navigator“ > „Market“ installieren.

Manuelle Installation

Datei „AI News Strike EA.ex5“ nach MQL5\Experts\ kopieren

MT5 neu starten

An den Chart anhängen

Beliebiges Symbol/Timeframe öffnen (der EA ordnet jede Veröffentlichung der passenden Währung automatisch zu) Navigator → Expert Advisors → AI News Strike EA → per Drag & Drop auf den Chart „Algorithmischen Handel zulassen“ aktivieren → OK Vom Broker gesetzte Symbol‑Suffixe (z. B. .m, #) werden automatisch aufgelöst

Wichtig: Der EA erkennt Zielwährungen automatisch und handelt das optimale Paar – unabhängig davon, an welchen Chart Sie ihn anhängen.

Paar‑spezifische Charts sind nicht nötig. Jede News‑Veröffentlichung wird von jedem Chart aus automatisch gehandhabt. Fügen Sie https://script.google.com und https://api.perplexity.ai unter [Tools] → [Options] → [Expert Advisors] → WebRequest allowed URLs hinzu.

Diese Einträge sind für die Datenabfrage und die KI‑Analyse erforderlich.









3. So erhalten Sie Ihren Perplexity‑API‑Schlüssel

Für die KI‑Analyse benötigen Sie einen Perplexity‑API‑Schlüssel. Wir empfehlen, den Schlüssel im Voraus zu erstellen.

Besuchen Sie Perplexity AI Konto anlegen und anmelden Zur API‑Einstellungsseite gehen und einen API‑Schlüssel erzeugen Den erzeugten Schlüssel kopieren In den EA‑Parameter InpPerplexityKey einfügen

Ausführliche Schritte finden Sie in dieser Anleitung.

https://www.mql5.com/de/blogs/post/764964





Warum Sonar‑Pro?

Perplexity bietet zwei Modelle, „Sonar“ und „Sonar‑Pro“. Dieser EA empfiehlt standardmäßig Sonar‑Pro aus folgenden Gründen:

Fortgeschritteneres Reasoning: versteht komplexe Wechselwirkungen zwischen Konjunkturindikatoren

versteht komplexe Wechselwirkungen zwischen Konjunkturindikatoren Genauere Extraktion: zieht Schlüsselfakten aus großen, mehrquelligen News‑Mengen

zieht Schlüsselfakten aus großen, mehrquelligen News‑Mengen Zuverlässigere Entscheidungen: Analyse im Kontext der Finanzmärkte abgestimmt

Über InpPerplexityModel können Sie „sonar“ oder „sonar‑pro“ wählen. Wenn Ihnen die Trade‑Genauigkeit wichtiger ist, empfehlen wir sonar‑pro nachdrücklich.

Hinweis: Die Nutzung der Perplexity‑API kann Kosten verursachen. Siehe die Seite Perplexity Pricing.





4. Empfohlene Starteinstellungen (AI News Strike EA v1.0)

Gruppe Einstellung Empfehlung für Einsteiger AI Settings InpPerplexityKey (Perplexity‑API‑Schlüssel eintragen) AI Settings InpUseAI true AI Settings InpAILeadMinutes 3 (KI‑Analyse 3 Minuten vorher starten) Data Feed InpDataFetchIntervalSec 7200 (Wirtschaftskalender alle 2 Stunden abrufen) Entry Timing InpLeadSec 45 (45 Sek vor Veröffentlichung einsteigen) Entry Timing InpMaxEntryDelay 10 (bis zu 10 Sek Verzögerung zulassen) Exit InpForceCloseSec 30 (30 Sek nach Veröffentlichung zwangsweise schließen) Spike Trade InpUseDynamicExit true (dynamischen Exit aktivieren) Filters InpMinStars 3 Stars (★3 oder höher) Filters InpMinVolPips 20 (min. erwartete Volatilität 20 Pips) Spread Filter InpMaxSpreadPips 10.0 (ECN/RAW‑Konto empfohlen) Lot InpFixedLot / InpVariableLot 0.01 (klein starten) / true Stop Loss InpUseInitSL / InpInitSLPips true / 100





5. Parameterreferenz (ERS EA v1.0)

Die Eingaben sind nach Funktion gruppiert. Nicht alles auf einmal feinjustieren – blockweise anpassen und testen.

Gruppe / Parameter Zweck Standard 📡 Datenfeed‑Einstellungen InpDataFetchIntervalSec Aktualisierungsintervall für Wirtschaftsdaten (Sekunden) 7200 (2 Stunden) 🌐 Zeitzonen‑Einstellungen InpServerUtcOffsetOverride Manueller Server‑UTC‑Offset (‑999 = auto) -999 InpShowMultiTimezone Mehrere Zeitzonen anzeigen true InpAutoDeletePastEvents Vergangene Ereignisse automatisch löschen true InpPastEventKeepMinutes Aufbewahrungszeit für vergangene Ereignisse (Minuten) 5 🤖 AI‑Einstellungen InpUseAI KI‑Analyse aktivieren true InpPerplexityKey Perplexity‑API‑Schlüssel xxx-xxx-xxx InpPerplexityUrl Perplexity‑API‑Endpunkt https://api.perplexity.ai/chat/completions InpPerplexityModel Perplexity‑Modell (sonar / sonar‑pro) sonar-pro InpAILeadMinutes Vorlaufzeit für KI‑Analyse (Minuten) 3 ⏱️ Entry‑Timing InpLeadSec Sekunden vor Veröffentlichung für den Einstieg 45 InpMaxEntryDelay Maximale Entry‑Verzögerung (Sekunden) 10 🚪 Exit‑Einstellungen InpForceCloseSec Zwangsschließen in Sekunden nach Veröffentlichung 30 InpMaxHoldHours Maximale Haltedauer (Stunden) 2 📊 Spike‑Trade‑Einstellungen InpUseDynamicExit Dynamischen Exit aktivieren true InpDynExitPipsFromPeak Schließen, wenn der Preis sich vom Hoch um (Pips) zurückzieht 5 InpDynExitMinProfitPips Mindestgewinn für dynamischen Exit (Pips) 3 🎯 Filter InpMinStars Minimale Wichtigkeit (★1–5) 3 Stars InpMinVolPips Minimale erwartete Volatilität (Pips) 20 InpMinConfidencePreRelease Minimale Konfidenz für Vorab‑Entries (%) 60 📏 Spread‑Filter InpMaxSpreadPips Maximal zulässiger Spread (Pips) 10.0 💰 Lot‑Einstellungen InpVariableLot Lot‑Skalierung nach Konfidenz aktivieren true InpFixedLot Basis‑Lot 0.01 InpMaxLot Maximales Lot 1.0 🛑 Stop‑Loss‑Einstellungen InpUseInitSL Stop‑Loss aktivieren true InpInitSLPips Stop‑Loss‑Abstand (Pips) 100 ⚠️ Risikomanagement InpMaxConcurrent Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen 3 InpDailyDrawdownPercent Täglicher maximaler Drawdown (%) 5.0 🎨 Anzeige‑Einstellungen InpFontSize Schriftgröße des Panels 9 InpHeaderColor Kopfzeilenfarbe clrDodgerBlue 📝 CSV‑Log‑Einstellungen InpEnableCSVLog CSV‑Logging aktivieren false InpCSVLogFolder Name des Log‑Ordners ERS_Logs 🔧 Erweiterte Einstellungen InpMagicBase EA‑Kennung (Magic‑Basis) 87654321 InpSlippage Zulässige Slippage (Pips) 5





6. Checkliste für Einsteiger

Bitte vor dem Live‑Betrieb Folgendes bestätigen:

Punkt Status ✅ WebRequest für https://script.google.com und https://api.perplexity.ai erlauben □ ✅ Perplexity‑API‑Schlüssel in InpPerplexityKey eintragen □ ✅ InpUseAI = true setzen (empfohlen) □ ✅ Mit kleinen Lots starten (0.01–0.05) □ ✅ Stop‑Loss mit InpUseInitSL = true aktivieren □ ✅ ECN/RAW‑Konten verwenden (niedrige Spreads) □ ✅ Mindestens eine Woche im Demokonto testen □







7. Empfohlene Parametersätze (3 Typen)

Dieser EA enthält drei Voreinstellungen basierend auf der Risikotoleranz. Laden Sie die .set‑Dateien unten herunter.

Für Erstnutzer empfehlen wir dringend, mit dem Low‑Risk‑Satz zu beginnen.

📊 Leitfaden zur Satzauswahl

Typ Geeignet für Mindestkapital Merkmale 🔴 High‑Risk Fortgeschrittene Trader mit Erfahrung ab 5.000 $ Aggressiv; zielt auf höhere Erträge 🟡 Balanced Fortgeschrittene Anfänger/Mittelstufe für Standardbetrieb ab 2.000 $ Gutes Risiko‑Rendite‑Verhältnis 🟢 Low‑Risk Einsteiger / sicherheitsorientiert ab 1.000 $ Sicherheitsorientiert; handelt nur hochwertige Setups

⚙️ Detaillierter Parametervergleich

Parameter 🔴 High‑Risk 🟡 Balanced 🟢 Low‑Risk Risiko‑ & Lot‑Einstellungen InpRiskPercent 2.5 1.0 0.5 InpFixedLot 0.05 0.01 0.01 InpLotMultiplier5 3.0 2.0 1.5 InpLotMultiplier4 2.0 1.5 1.2 Entry‑Einstellungen InpLeadSec 60 45 30 InpMaxEntryDelay 15 10 5 InpAILeadMinutes 3 3 5 Exit‑Einstellungen InpForceCloseSec 45 30 20 InpMaxHoldHours 48 24 12 InpDefaultExitSec 45 30 25 Filter‑Einstellungen InpImportanceFilter Alle Hoch + Mittel Nur Hoch InpMinStars 1 Stern 3 Sterne 4 Sterne InpMinVolPips 15 20 30 InpMaxSpreadPips 15.0 10.0 5.0 InpMaxConcurrent 5 3 1 InpMinInitialSpike 10.0 15.0 25.0 InpMinConfidencePreRelease 2 4 5 InpSkipLowSurprise false true true InpSkipFalseSpike false true true Stop‑Loss‑Einstellungen InpUseSL true true true InpSLPips 150 100 80 InpTrailStartPips 30 25 20 InpTrailStopPips 25 20 15 Take‑Profit‑Einstellungen InpUseTP true true true InpTPPips 200 150 120 InpPartialClosePips 80 60 50 Break‑even InpBreakevenPips 40 30 25 InpBreakevenOffset 10 8 5 Risikomanagement InpDailyDrawdownPercent 8.0 5.0 2.0 InpMaxSlippage 5 4 3

📈 Erwartete Performance (Referenz)

Kennzahl 🔴 High‑Risk 🟡 Balanced 🟢 Low‑Risk Monatliche Trades (ca.) 15–25 8–15 3–8 Erwartete Monatsrendite 10–20% (stark variabel) 5–10% (moderat) 2–5% (stetiger) Max. Drawdown (ca.) 15–25% 8–15% 3–8% Trefferquote (erwartet) 45–55% 50–60% 55–65%





🔄 So laden Sie Set‑Dateien

Schritte in MT5:

MT5 starten und den EA per Drag & Drop auf einen Chart ziehen Im Eingabefenster auf „Load“ klicken Gewünschte .set‑Datei auswählen: AI_News_Strike_EA_HighRisk.set — High‑Risk

— High‑Risk AI_News_Strike_EA_Balanced.set — Balanced (empfohlen)

— Balanced (empfohlen) AI_News_Strike_EA_LowRisk.set — Low‑Risk Mit „OK“ übernehmen

⚠️ Nach dem Laden einer .set‑Datei unbedingt prüfen:

InpPerplexityKey: eigenen Schlüssel eintragen („xxx-xxx-xxx“ ersetzen)

eigenen Schlüssel eintragen („xxx-xxx-xxx“ ersetzen) InpCurrencyFilter: zu handelnde Paare angeben (leer = alle)

zu handelnde Paare angeben (leer = alle) InpMagicNumber: bei Bedarf anpassen, um von anderen EAs zu unterscheiden

bei Bedarf anpassen, um von anderen EAs zu unterscheiden Zeitzone: Server‑UTC‑Offset bestätigen

💡 Stufenweiser Ansatz (empfohlen)

Vorgeschlagene Einführung:

Schritt Dauer Setup Ziel STEP 1 1–2 Monate 🟢 Low‑Risk Verhalten verstehen und Ergebnisse bewerten STEP 2 2–3 Monate 🟡 Balanced Mehr Chancen erfassen STEP 3 Fortlaufend 🔴 High‑Risk (optional) Maximale Performance anstreben

Hinweis: Diese Performance‑Schätzungen unterstellen ideale Bedingungen. Tatsächliche Ergebnisse variieren je nach Marktumfeld. Vor Live‑Einsatz stets gründlich im Demokonto testen.





8. FAQ

F1. Ist die KI‑Analyse erforderlich?

A. Dringend empfohlen, aber nicht zwingend.

Sie können InpUseAI = false setzen, um ohne KI zu handeln. Ohne KI basieren Trades nur auf Wichtigkeit und erwarteter Volatilität; die Prognose „wie der Markt reagieren wird“ entfällt.



Mit Perplexity Sonar‑Pro können Sie:

Marktstimmung in letzter Minute erfassen

Überraschungen berücksichtigen (Geopolitik, Notenbank‑Statements etc.)

Mehrere Quellen zu einer Entscheidung aggregieren

Dies erhöht die Entry‑Präzision erheblich. Wenn Kosten ein Thema sind, können Sie die KI nur für Schlüsselereignisse (★4–5) aktivieren.

F2. Welche Broker sind empfohlen?

A. ECN‑ oder RAW‑Konten werden nachdrücklich empfohlen. Engere Spreads verbessern den Erfolg bei Spike‑Trades.

F3. Kann ich Backtests durchführen?

A. Der EA ist von Echtzeit‑Kalender und KI‑Analyse abhängig, daher werden klassische Backtests nicht unterstützt. Nutzen Sie Forward‑Tests bzw. ein Demokonto.

F4. Kann der EA mehrere Paare gleichzeitig handeln?

A. Ja. Hängen Sie den EA nur an einen Chart, er überwacht und handelt dann automatisch alle relevanten Paare. Es ist nicht nötig, ihn an mehrere Charts anzuhängen.

F5. Zeitzonenanzeige ist falsch

A. Mit InpServerUtcOffsetOverride anpassen. Broker‑Server‑Offset zu UTC eingeben (z. B. für GMT+2 „2“).

F6. Es trat ein Spike auf, aber kein Trade wurde eröffnet

A. Bitte prüfen:

Konfidenz erfüllt InpMinStars

Erwartete Volatilität ≥ InpMinVolPips

Aktueller Spread ≤ InpMaxSpreadPips

Maximale Anzahl InpMaxConcurrent nicht überschritten

nicht überschritten InpMinConfidencePreRelease nicht zu hoch eingestellt





9. Optimierungstipps

📊 Tuning pro Paar

EURUSD / GBPUSD: gute Ergebnisse mit Standardeinstellungen

gute Ergebnisse mit Standardeinstellungen USDJPY: geringere Volatilität; InpMinVolPips = 15 erwägen

geringere Volatilität; erwägen XAUUSD (Gold): sehr volatil; InpInitSLPips auf 200–300 verbreitern

⏰ Nach Handelssitzung

Europa (ca. 15:00–23:00 JST): liquide; Standardeinstellungen funktionieren gut

liquide; Standardeinstellungen funktionieren gut USA (ca. 21:30–06:00 JST): die meisten Schlüsselveröffentlichungen; eher aggressivere Einstellungen

die meisten Schlüsselveröffentlichungen; eher aggressivere Einstellungen Asien (ca. 9:00–15:00 JST): dünnere Liquidität; InpMaxSpreadPips enger setzen

🎯 Strategie nach Sternen (Konfidenz)

★5: maximales Lot, längeres Halten (~60 Sek)

maximales Lot, längeres Halten (~60 Sek) ★4: Standard‑Lot, Standard‑Haltedauer (30–45 Sek)

Standard‑Lot, Standard‑Haltedauer (30–45 Sek) ★3: kleines Lot, kürzeres Halten (20–30 Sek)





10. Fehlerbehebung

❌ „WebRequest not allowed“

Lösung:

MT5‑Menü → Tools → Options → Expert Advisors Folgendes zu „Allow WebRequest for listed URL“ hinzufügen: https://script.google.com

https://api.perplexity.ai MT5 neu starten

❌ „AI Analysis Failed“

Lösung:

Perplexity‑API‑Schlüssel prüfen

API‑Verfügbarkeit/Quotas prüfen

Internetverbindung verifizieren

Alternativ InpUseAI = false setzen, um ohne KI zu laufen

❌ Wirtschaftsdaten können nicht abgerufen werden

Lösung:

WebRequest‑Berechtigungen erneut prüfen

Sicherstellen, dass Firewall/VPN nicht blockiert

„Experts“‑Tab‑Logs prüfen

❌ Positionen schließen nicht

Lösung:

InpMaxHoldHours verifizieren

verifizieren InpForceCloseSec prüfen

prüfen Brokerseitige Handelsbeschränkungen bestätigen





11. Logs für die Fehleranalyse sammeln

Treten Probleme auf (oder zur Verbesserung des EAs), beschleunigt das Teilen von Logs die Diagnose erheblich.

Grundlegendes Log‑Abrufen

Unten im MT5‑Chart den „Experts“‑Tab im Toolbox‑Fenster öffnen Irgendwo im Tab Rechtsklick Aus dem Menü „Open“ wählen

Im geöffneten Ordner die .log‑Dateien des aktuellen und des Vortags auswählen Diese beiden Logdateien per MQL5‑Nachrichten teilen





Tiefere Analyse: CSV‑Log

Wenn Basis‑Logs nicht ausreichen, können Sie für mehr Details das CSV‑Logging aktivieren.

CSV‑Logging aktivieren

InpEnableCSVLog = true in den EA‑Eingaben setzen InpCSVLogFolder angeben (Standard: ERS_Logs) EA neu starten

Speicherort der CSV‑Dateien

MT5‑Menü → File → Open Data Folder Zu MQL5 → Files → ERS_Logs (oder Ihr Ordner) navigieren Neueste CSV öffnen (ERS_v437_YYYYMMDD_HHMMSS.csv)

Inhalte der CSV‑Logs

Zeitstempel (wann Trades/Analysen liefen)

Log‑Level (INFO / WARN / ERROR)

Tags (ENTRY / EXIT / AI / DATA usw.)

Detaillierte Meldungen

Trade‑Infos (Symbol, Typ, Lot, Preis)

Ereignis‑Infos (Veröffentlichungszeit, Wichtigkeit, Konfidenz)

KI‑Begründung (Perplexity‑Ergebnisse)

Wichtig: CSV‑Logging ist standardmäßig deaktiviert (false). Lassen Sie es im Normalbetrieb aus, um Overhead und Speicherverbrauch zu vermeiden. Nur temporär zur Fehleranalyse aktivieren.





12. Support

Wenn Sie Hilfe bei Setup oder Problemen benötigen, kontaktieren Sie uns per MQL5‑Nachrichten oder in den Market‑Produktkommentaren.

Für eine schnellere Bearbeitung fügen Sie bitte bei:

Screenshots des „Experts“‑Tabs

Ihre Parametereinstellungen

CSV‑Logs (falls InpEnableCSVLog = true )

) Brokername und Kontotyp (ECN/STP/Standard usw.)





13. Haftungsausschluss

Wichtig: Dieser EA stellt Informationen und Werkzeuge bereit und stellt keine Anlageberatung, keinen Aufruf und keine Empfehlung für Finanzprodukte dar.

Hebelhandel ist mit hohen Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.

Testen Sie stets gründlich im Demokonto und handeln Sie nach eigenem Ermessen und Risiko.

Rund um Konjunkturveröffentlichungen kann sich die Liquidität abrupt ändern, was Slippage oder Ablehnungen verursachen kann.

Der Entwickler übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieses EAs entstehen.

Alle Investitionsentscheidungen liegen in Ihrer eigenen Verantwortung.

Unternehmens‑, Produkt‑ und Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.







