Bestimmung der Funktionsfähigkeit von Trendindikatoren mithilfe der "Immer in Position" -Strategie

Das Wesen des Problems



Es gibt unzählige Trendindikatoren, doch leider sind die meisten davon nur schöne Grafiken. Solche Indikatoren bieten einem Händler keinen statistischen Vorteil gegenüber dem Markt; im Gegenteil, sie stiften Chaos und verursachen Verluste.





Was muss getan werden?



Ein guter Ansatz wäre, alle überflüssigen Indikatoren zu entfernen und nur die tatsächlich funktionierenden beizubehalten. Dadurch wird das Trading präziser und die zu erwartende Schwankung Ihres Kontostands deutlich reduziert.

Einfach ausgedrückt: Sie werden besser handeln können und dabei ein geringeres Risiko für Ihr Portemonnaie eingehen.

Ihr Konto wird stetiger wachsen;

Sie werden seltener starke Schwankungen Ihres Gleichgewichts erleben;

Es wird Ihnen leichter fallen, vorherzusagen, wie viel Geld sich in naher Zukunft auf Ihrem Konto befinden wird.



Wie geht das?

Die einfachste und gleichzeitig effektivste Methode, Trendindikatoren zu testen, ist die „Immer in Position“-Strategie: Wenn sich der Trend des Indikators ändert, schließen wir die Position und eröffnen sofort die entgegengesetzte.

So sieht das in einem Diagramm aus. Der AceTrend-Indikator.



Testen Sie den Indikator einfach anhand von Daten aus mindestens 10 Jahren. Schauen Sie sich den Testchart an und fragen Sie sich: Will ich daran wirklich teilnehmen?



Test des AceTrend- Indikators am Währungspaar GBPUSD im Zeitraum 2008-2026.

Sieht nicht besonders gut aus?! Und das ist trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Testen Sie Ihre Indikatoren mit dieser einfachen Strategie...



Es gibt auch fortgeschrittenere Konzepte zum Testen von Trendindikatoren. Ich verwende beispielsweise das „RBTI-Rating der besten Trendindikatoren“.

📊 Zusammenfassung: Von „schönen Bildern“ zum systematischen Handel

Statt nach einem „hübschen“ Indikator zu suchen, der gute Einstiegspunkte von gestern und vorgestern anzeigt, sollten Sie Tests über einen längeren Zeitraum durchführen. Das spart Ihnen jede Menge Stress, Geld und Zeit!



