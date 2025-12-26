Mittelung mit modernen Indikatoren | Kostenloser EA-Download bereit

Man kann über Handelssysteme mit Durchschnittsbildung noch so viel Negatives sagen, aber sie tauchen nach wie vor regelmäßig an der Spitze von Signaldiensten und in den Präsentationen von MQL Market auf. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die meisten Menschen für den klassischen Handel (lange Kursverluste, monatelanges Ausbleiben eines neuen Höchststandes) nicht geeignet sind. Es ist viel befriedigender, täglich einen neuen Kontostandrekord zu sehen, unabhängig vom Risiko des gesamten Guthabens. So oder so, die Durchschnittsbildung als Kapitalmanagementstrategie ist auch 2026 noch weit verbreitet.





Vor einem Jahr beschloss ich, meine Indikatorensammlung aufzuräumen. Dabei wurde mir klar, dass viele Tools in einem einzigen Indikator vereint werden mussten. So entstand der multifunktionale und leistungsstarke Dual-Moving-Average-Indikator: Moving Average Cross Signal . Die MQL-Community leistet einen wichtigen Beitrag, und die Weiterentwicklung dieses Indikators ist unser gemeinsames Ziel! Er ist kostenlos erhältlich: https://www.mql5.com/en/market/product/148478









Ich habe mich erst jetzt damit beschäftigt, Durchschnittsbildung und das Moving Average Cross Signal zu kombinieren. Der Expert Advisor ist noch in der Entwicklung und eröffnet ausschließlich Long-Positionen. Das Potenzial dieser Kombination ist aber bereits erkennbar. Ich habe die Parameter für GBPUSD H1 festgelegt. Zu den Vorteilen gehören ein sehr geringer Startbetrag von 50 $ und eine Zeitspanne von weniger als einer Woche ohne neues Hoch.









Um den Expert Advisor zu nutzen, müssen Sie den kostenlosen Indikator „Moving Average Cross Signal“ vom MQL Market herunterladen und dort speichern. Die Indikatordatei sollte sich im Ordner „Indicators/Market“ befinden. Der Expert Advisor ist für das britische Pfund (GBPUSD) im H1-Zeitrahmen (1 Stunde) konfiguriert. Sie können ihn jedoch für jedes beliebige Symbol und jeden beliebigen Zeitrahmen verwenden, indem Sie die Parameter selbst anpassen.







Neue vielversprechende Ansätze zur Mittelwertbildung



Gleichzeitig wurden mehrere neue Modelle zur Erhöhung des Positionsvolumens entwickelt. Verantwortlich dafür ist der Parameter „GridMode“ im Expert Advisor.

"GridMode" = 0 – die klassische Methode, bei der jede neue Position in einer Serie mit einem erhöhten Volumen eröffnet wird. Der Volumenmultiplikator wird über den Parameter "KLot" festgelegt .

"GridMode" = 2 – eine Neuerung!!! Der Take-Profit für eine Orderserie wird als Prozentsatz auf dem Trendumkehrniveau festgelegt. Das Volumen wird darauf basierend berechnet. Der Abstand wird über den Parameter "TP_Grid" eingestellt.







Schlussfolgerungen zum Projekt „Mittelwertbildung + gleitender Durchschnitt – Kreuzsignal“



Das vorgestellte Projekt veranschaulicht deutlich die Weiterentwicklung des Grid-Trading-Ansatzes und dessen Transformation von einem risikoreichen Spiel hin zu einer systematischeren Methodik. Hier die wichtigsten Punkte:

Psychologischer Sieg über den klassischen Handel. Der Hauptgrund für die anhaltende Beliebtheit des Durchschnittshandels liegt nicht in seiner mathematischen Überlegenheit, sondern darin, dass er ein grundlegendes psychologisches Bedürfnis von Tradern befriedigt: regelmäßiges Kontowachstum. Indem der Experte verspricht, dass „in weniger als einer Woche kein neues Hoch erreicht wird“, spricht er dieses Bedürfnis direkt an und bietet einen „legalen“ Weg, das gewünschte Ergebnis zu erzielen – mit einer analytischen Grundlage. Die Mittelwertbildung wird zum Werkzeug, nicht zur Strategie. Dies ist der wichtigste konzeptionelle Durchbruch. Anstatt blindlings in festen Abständen Aufträge zu eröffnen, Das Hauptsignal des Indikators „Gleitender Durchschnitt – Kreuzsignal“ . Durchschnittsbildung ist mittlerweile eine gängige Kapitalmanagementstrategie. innen Ein Trendhandel, der darauf abzielt, eine Position zu stärken und die Rentabilität während einer Korrektur zu beschleunigen. Dies verändert die erwartete Rendite des Systems. Innovative Methode GridMode = 2 - „intelligente“ Mittelwertbildung. Dies ist nicht nur eine neue Option, sondern ein Schritt hin zu einem automatisierten Risikomanagement. Die algorithmische Volumenauswahl für ein bestimmtes Take-Profit-Niveau ( TP_Grid ) ist ein Versuch Berechnen Sie das Ausstiegsszenario im Voraus für das gesamte Netz. Dieser Ansatz ist potenziell effektiver als das klassische geometrische Wachstum ( GridMode = 0 ), da er darauf abzielt, die Einlagennutzung für spezifische Marktbedingungen (erwarteter Rückgang) zu optimieren. Zugänglichkeit und Synergie. Die Kombination aus einem kostenlosen, leistungsstarken Indikator und einem Expert Advisor mit einer Mindesteinzahlung von 50 US-Dollar schafft eine niedrige Einstiegshürde. Dadurch können viele Trader den hybriden Ansatz in der Praxis testen, was für die Weiterentwicklung der Community wertvoll ist. Perspektiven und Wachstumsbereiche. Enormes Potenzial wird erschlossen durch: Zusatz Symmetrische Logik für den Vertrieb .

Durchführung dynamische Schutzstufen (zum Beispiel das Abschalten des Stromnetzes, wenn das Indikatorsignal in die entgegengesetzte Richtung zeigt).

Erweitert Modi GridMode unter Berücksichtigung der Volatilität (ATR).



