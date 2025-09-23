Das Durchbrechen des Kanals als zuverlässige Möglichkeit, eine Position zu öffnen

Das Eröffnen einer Position ist ein entscheidendes Element für profitables Trading. Oft ist es sinnvoll, dies rein mechanisch zu tun, da es sich um ein technisches Element handelt. Nach der Festlegung einer Strategie führen Zögern und Zögern in der Regel zu entgangenen Gewinnen.





Eine effektive und dennoch einfache Einstiegsmethode besteht darin, einen Kanal mit zwei gleitenden Durchschnitten zu durchbrechen. Wir eröffnen eine Long-Position, wenn der Kurs unterhalb des Kanals eröffnet und innerhalb von drei Balken darüber schließt. Bei Short-Positionen ist das genaue Gegenteil der Fall. So funktioniert es in der Praxis.













Um den Einstieg zu bestimmen, verwenden wir einen Indikator in Form von zwei gleitenden Durchschnitten mit der Fähigkeit, einen Kanalausbruch zu signalisieren.

Laden Sie dazu den kostenlosen Moving Average Cross Signal-Indikator herunter: https://www.mql5.com/de/market/product/148478





Hier sind die Indikatoreinstellungen aus dem vorherigen Screenshot.













Ein guter Einstieg ist keine Garantie für superprofitablen Handel, aber er ist einer der ersten, obligatorischen Bausteine Ihres Gewinns.

Viel Glück und viel Einkommen!



