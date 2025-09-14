Scalper-Eingang zum Zusammenbruch von zwei gleitenden Durchschnitten

Bei kleinen Zeiträumen ist die Genauigkeit der Eingaben besonders wichtig. Zu viel Lärm kann jedes Depot erschöpfen. Daher ist es äußerst wichtig, die Genauigkeit beim Öffnen von Positionen zu maximieren.

Eine einfache und effektive Einstiegsstrategie besteht darin, zwei Durchschnitte zu durchbrechen. In kleinen Zeiträumen wünschen wir uns jedoch eine starke und scharfe Bewegung. Nach solchen Bewegungen dürfte sich der Kurs aufgrund der Trägheit weiter bewegen. Für den Einstieg verwenden wir zwei gleitende Durchschnitte. Unsere Aufgabe ist es, eine Situation zu finden, in der ein Fünf-Minuten-Balken auf der einen Seite der Durchschnitte öffnet und auf der anderen schließt.





Seltsamerweise ist dies ein sehr effektiver Filter. Im obigen Screenshot sind solche Situationen mit Pfeilen markiert. Und ja, es gibt nur zwei Einträge im gesamten Chart. Die Kanalbreite ist adaptiv und ein guter Test für unseren Balken. Und die Geschwindigkeit des Ausbruchs bedeutet die vollständige Zerstörung des Widerstands der Bären.

Schauen Sie sich einige weitere Beispiele an. Ein scharfer Ausbruch aus dem Kanal ist ein wirklich starkes Signal.





Sie können verschiedene Kombinationen gleitender Durchschnitte verwenden.





Der Einfachheit halber haben wir diese Einstiegsstrategie zu unserem kostenlosen Moving Average Cross Signal-Indikator hinzugefügt: https://www.mql5.com/de/market/product/148478





Hier sind die Parameter, die wir in den ersten beiden Screenshots verwendet haben:









Kümmern Sie sich um Ihre Einzahlung und filtern Sie Ihre Einträge! Wenn die Zeit für ein wirklich gutes Geschäft gekommen ist, sind Sie mit den gesparten Mitteln bestens gerüstet.

Viel Glück und große Gewinne!

