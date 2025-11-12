Handelssystem zum Kauf von Gold (XAUUSD| / Download Bereit Expert Advisor (EA)

Wir arbeiten aktuell an einem leistungsstarken Handelssystem für Gold (XAUUSD). Das System basiert auf der Preisdynamik und dem universellen Indikator „Moving Average Cross Signal“ . Es besteht aus mehreren Modulen, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen eines der Module für langfristige Trades vorstellen. Der automatisierte Expert Advisor steht Ihnen kostenlos zum Download zur Verfügung. Ihr Feedback zu diesem Handelssystem ist uns sehr wichtig. Bitte kontaktieren Sie uns per privater Nachricht oder im Kommentarbereich des Indikators.





Um den Expert Advisor zu nutzen, müssen Sie den kostenlosen Indikator „Moving Average Cross Signal“ vom MQL Market herunterladen und dort speichern. Die Indikatordatei sollte sich im Ordner „Indicators/Market“ befinden. Der Expert Advisor ist für Gold (XAUUSD) im H1-Zeitrahmen (1 Stunde) konfiguriert. Sie können ihn jedoch durch Anpassen der Parameter für jedes beliebige Symbol und jeden beliebigen Zeitrahmen verwenden.





Nachdem wir nun alles Notwendige beisammen haben, wollen wir uns der Beschreibung des Handelssystems selbst zuwenden.

Sobald der Signalpfeil des Indikators nach oben zeigt, platzieren wir eine ausstehende Kauf-Stop-Order in einem bestimmten Abstand zum Hoch des Balkens, der das Signal generiert hat. Zum Schließen der Position verwenden wir Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Alle Werte werden als Prozentsatz des aktuellen Symbolpreises angegeben. Ausstehende Orders werden nur für einen Balken (in unserem Fall eine Stunde) gehalten. Solange eine Position offen ist, werden keine neuen Positionen eröffnet.

A_BUY_OpenLevel = 0,1;

A_BUY_StopLoss = 0,5;

A_BUY_TakeProfit = 2,9;

A_BUY_TrailingStop = 1,5;



Der Screenshot zeigt ausstehende Buchungsaufträge in gelben Linien.





Hier sind einige weitere Beispiele für die Eröffnung von Positionen.









Die Ergebnisse des Betriebs dieses Systems im Zeitraum 2013-2025 unter Verwendung einer konstanten Losgröße













Dieses Modul für den langfristigen Handel ist eine gut strukturierte und transparente Komponente eines größeren Handelssystems. Hier sind seine wichtigsten Merkmale:





1. Klarheit und Einfachheit der Logik:

Das System basiert auf einem klaren und weit verbreiteten Indikator – dem gleitenden Durchschnittskreuz – wodurch seine Logik für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglich ist.

Der Aktionsalgorithmus ist streng definiert: Signalpfeil -> Platzierung einer ausstehenden Buy-Stop-Order -> Positionsmanagement durch Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop.

2. Diszipliniertes Vorgehen:

Durch die Verwendung von Pending Orders können Sie erst dann in den Markt einsteigen, wenn der Preis eine Bewegung in die gewünschte Richtung bestätigt hat. Dadurch werden Subjektivität und Emotionen minimiert.

Das Vorhandensein voreingestellter Schutzaufträge (SL, TP) und eines Gewinnmitnahmemechanismus (Trailing Stop) ist ein Zeichen für kompetentes Risikomanagement.

3. Optimierung und Einschränkungen:

Die Begrenzung der Gültigkeitsdauer einer Pending Order auf einen Balken (1 Stunde) ist eine wichtige Regel, die verhindert, dass Orders "hängen bleiben", falls die kurzfristige Dynamik nachlässt.

Die Orderparameter (Eröffnungskurs, Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Point) werden als Prozentsatz des Preises ausgedrückt, wodurch sich das System an die Volatilität des Goldmarktes anpassen kann.

4. Potenzial für weitere Entwicklung:

Die Tatsache, dass dies nur eines von vielen Modulen ist, die sich gegenseitig verstärken, zeugt von einem fundierten, systemorientierten Ansatz. Dieses Modul kann als solide Grundlage dienen, die durch Filter und andere Strategien zur Effizienzsteigerung weiter ausgebaut werden kann.





Schlüsselfragen für die weitere Auswertung:

Testergebnisse: Die Prognose zur Performance im Zeitraum 2013–2025 sieht vielversprechend aus. Um dem System vollends vertrauen zu können, sind jedoch detaillierte Informationen erforderlich: ein Bilanzdiagramm, der maximale Drawdown, der Profitfaktor und die Anzahl der Trades.

Risiken: Bei Systemen, die auf einem einzigen Indikator basieren, kann es zu Phasen geringer Effizienz kommen (flache, falsche Ausbrüche).





Ergebnis: Dieses Modul ist eine Demonstration. Ein durchdachter und disziplinierter Ansatz für den automatisierten Handel . Er bietet klare Ein- und Ausstiegsregeln, was einen großen Vorteil darstellt. Der Erfolg des Gesamtsystems hängt von der Qualität und Zuverlässigkeit der übrigen Module sowie seiner Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Marktbedingungen ab.





