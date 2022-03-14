Daha İyi Bir Programcı Nasıl Olunur? (3. Bölüm): Başarılı bir MQL5 programcısı olma yolunda şu 5 kötü alışkanlıktan daha vazgeçin

İçindekiler

Kodlama dünyasında, nooblar en yanlış anlaşılan kodlayıcılardır. Çünkü genellikle noob programcıların davranışlarında öngörülemezlik unsuru vardır. Size ne uygulamak istediklerini söyleseler bile, kodlarında nelerle karşılaşabileceğinizi asla bilemezsiniz. Tüm nedenler arasında bunun en büyük nedeni yaptıklarında tutarsız olmalarıdır.

Bu serinin üçüncü makalesinde, başarılı bir MQL5 kodlama kariyerine sahip olmak için vazgeçmeniz gereken 5 alışkanlığı ele alacağız.

01: Geçmişe takılıp kalmayın

"Değişimin sırrı, tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklamaktır."

— Sokrates MQL5 programlama kariyerinizin başlangıcında, müşterilerinizin çoğunluğunun size olumsuz yorumlar verdiği bir Uzman Danışman, bir kütüphane, bir gösterge veya bir kod parçası oluşturmuş olabilirsiniz. Ya da belki de, istenmeyen ticaret işlemlerine neden olan ve dolayısıyla yalnızca paranızı kaybetmenize değil, aynı zamanda kod kütüphanesindeki, freelanceteki veya başka bir yerdeki müşterilerinize olan itibarınızı da zedeleyen birçok hataya sahip bir veya birkaç Uzman Danışman oluşturdunuz. Dürüst olmak gerekirse bunlar kötüdür, ancak o anları sürekli olarak anımsamak ve düşüncelerinizi onlar üzerinde yormak çok daha kötüdür. Zihninizde kendinizi yetersiz bir kodlayıcı hissettiren o acı verici anları hatırlamakla zamanınızı boşa harcamak yerine, neden o zamanı zayıf olduğunuzu fark ettiğiniz alanlarda kendinizi geliştirmeye odaklamayasınız?

Kodlamada çok fazla hata yapıyorsanız, o zaman o hata alanlarında nasıl hata ayıklayacağınızı veya gerekirse genel hata ayıklama ilkelerini öğrenmeye odaklanın.

Hata yaptığınız alanlarla ilgili olan dokümantasyonları okuyun ve çok sayıda pratik yapın.

Hala emin değilseniz, forumdan diğer programlayıcılara neyin yanlış olabileceğini sorun. Şimdi aptalca diyebileceğiniz sorular sorduğunuz eski forum konularınıza bakmak, kendinizi eleştirmek uğruna zaman ve kaynak (elektrik, veri ve bilgisayar hafızası) israfıdır. Şu gibi düşünceler: "Şöyle kodlamalıydım" "Bu göstergeyi Uzman Danışmanımda kullanmalıydım" "Göstergem çok daha iyi olabilirdi, eğer ben ..."

ve benzeri düşünceleri, değiştiremeyeceğiniz geçmiş için pişmanlıklar olarak kullanırsanız, özgüveninizi düşürürsünüz. Gerçekleşmesini istediğiniz değişimler varsa, gelecekteki sistemlerinizde kullanmak için şimdi çalışmaya başlayın.





02: Kendinize güvenmemeyi bırakın

Belirli bir sistem yazmak istiyorsanız, Uzman/Profesyonel olarak düşündüğünüz kişilerden izin veya onay beklemeyin.

Sık sık noobların kodlarını foruma yayınlandıklarını görüyorum, bu da onlara istedikleri sonucu hemen hemen veriyor. Ancak sormalarının nedeni kendilerine inanmamalarıdır - illa ki uzmanlar tarafından doğrulanmasını istiyorlar, kendi başlarına bulduklarının mücadele ettikleri şeye çözüm olup olmayacağından emin değiller.

Kodlamada, doğru ya da yanlış olduğunuzu kodun kendisinin söylediğine inanıyorum. Hata yoksa, tam olarak anlıyorsanız, tam olarak ne istediğinizi biliyorsanız. İstediğiniz gibi çalışıyorsa, doğru olmaya çok yakınsınız. Kodun çok kötü olduğunu duymanın en kesin yolu, her programcıdan (buraya nooblar dahil) onay aramaya başlamaktır, çünkü ulaşmak istediğiniz ortak hedef olsa bile, herkesin o ortak hedefe götüren kendi farklı kod yazma yöntemi vardır. Farklı fikirlere sahip olmak insanın doğasındadır, bunda yanlış bir şey yok. Bu nedenle, bazı yollar diğerlerinden daha iyi olsa da, bir şeyi uygulamanın belirli bir yolu yoktur. Bu yüzden ne uyguladığınızı ve sonuç olarak ne istediğinizi bilmelisiniz. Oluşturun, ardından hata ayıklayın ve etkinliğini test edin. Kendinize inanmak, görüşlerinizi forumda paylaşmamak ya da her şeyi kendi başınıza yapmak anlamına gelmiyor - hayır! Beni yanlış anlamayın. Sadece şu ikisi arasındaki farkı bilmeniz gerekiyor: yeni fikirlere mi açıksınız yoksa profesyonel programcılardan onay mı arıyorsunuz?

03: Herkesin sizin gibi düşünmesi gerektiği inancından vazgeçin

Herkesin sizin yolunuzu kullanarak kodlamasını beklemek sağlıksızdır. Etrafınızı sizin gibi düşünen ve kodlayan insanlarla çevrelemekte sağlıksızdır. Bir noobsanız ve etrafınızı diğer noblarla çevrelerseniz, size ne söyleyeceğimi bilemiyorum, LOL! Bir önceki alt bölümde açıkladığım gibi, biz insanız, belirli bir sorunu çözmeye yönelik farklı bilince, anlama yollarına ve görüşlere sahibiz. Bu nedenle, birisi sizinkinden farklı bir görüşe ve koda sahip olduğunda cesaretiniz kırılmasın, önemli olan hepinizin ulaşmak istediğiniz ortak hedefe sahip olmanızdır. Forumda birisinin size alışılmadık gelen kodunu görürseniz, hemen kodlama yollarınızı açıklamak için acele etmeyin, bunun yerine uğraştığı soruna çözüm sağlayın çünkü kim bilir belki onun için onun kodlama yolları sizin kodlama yollarınızdan daha iyidir? Tüm programcıları, dünyanın her yerinde 7/24 aynı kalıplara bağlı kalan jenerik (adaptif olmayan) robotlara dönüştürmek sizin işiniz değil. Farklı olmak, yaratıcılığı mümkün kılan ve kodlama kariyerimizi heyecanlı kılan şeydir. "Kendinizi değiştirmenin ne kadar zor olduğunuzu düşünün, böylece başkalarını değiştirmeye çalışmak için ne kadar az şansınız olduğunu anlayacaksınız."

— Jacob M. Braude

Kodlama yolları ile çözümleri karıştırmayın. Yollar, tercih edilen kütüphaneleri veya seçilen göstergeleri içerebilir, ancak özünde, işlerin kendi yol(lar)ında yürümesini mümkün kılacak olan şey çözümlerdir.





04: Alan olmayı bırakın ve veren olmaya başlayın



"Verenler dünyayı ilerletir, alanlarsa kendilerini ilerletir, dünyayı geride tutar."

— Simon Sanek Sadece kod kütüphanesindeki kodları ve marketteki ücretsiz ürünleri tüketmeyi bırakıp, kodlamaya başladığınızda size yardım edildiği gibi başkalarına yardım etmek için çözümler üretmeye başlamanın zamanı geldi. Öğrendiklerinizi ve zaten bildiklerinizi dünyayla paylaşın (profesyonel programcılar iyi öğrenicilerdir, nooblar ise her şeyi zaten bildiklerine inanırlar). Kendinizi denklemin içine sokarak öğrenmenizi hızlandıracaksınız. Bu, markette kod ve ürün yayınlamak için geçerli değildir. Bunun büyük ölçüde özellikle katılımcıların programcı olduğu forum için geçerli olduğuna inanıyorum. Cevaplarını bildiğiniz sorulara cevap verin, bilmediklerinize de kulak verin. Her gün kaç profesyonel programcının forumda nooblara yardım etmeye aktif olarak katıldığını gördüğümü söyleyemem (bunu takdir ediyorum).

05: Sadece kendinize güvenmeyi bırakın



"Yetenek oyunu kazanır ama takım çalışması ve zeka şampiyonluğu kazanır." — Michael Jordan — Michael Jordan

Nooblar açık kaynak terimine aşina değiller ve onu nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar, birisi forumda sorularını daha iyi anlamak ve daha iyi çözümler sunmak adına kodun geniş halini görmek istediğinde dehşete düşüyorlar. Bu yüzden daha önce bu makalenin giriş bölümünde onların en yanlış anlaşılan kodlayıcılar olduklarını söylemiştim. Nooblar genellikle kodlarının çok özel olduğunu (yardım olmadan tespit edilmesi ve düzeltilmesi hala zor olan hataların varlığına rağmen) ve birinin bu özel kodu çalıp ondan bir süper sistem, kutsal kase oluşturabileceğini düşünür. Bu nedenle, kodun daha fazlasını göstermekten veya daha ayrıntılı bir açıklama yapıp sonunda yanlış anlaşılmaktan korkarlar ve bunun sonucunda sorunları cevapsız kalır.

Bütün bu kötü durum, sadece kendilerine güvenen nooblardan kaynaklanır.

Bir web geliştiricisi olarak, GitHub'da açık kaynak olan ve bazılarının milyonlarca dolar değerinde olduğu çok sayıda harika projeyi kaç kez gördüğümü size söyleyemem.

Benim için bir projenin büyümesine ve daha popüler hale gelmesine yardımcı olmanın en iyi yolu, diğer programcıların projeye katılmasına, değerli katkılarını yapmasına izin vermektir. Kodu paylaşın ve benzer düşünen insanları arayın:

"Bir elin nesi var iki elin sesi var."

— atasözü



Sonuç

Dürüst olmak gerekirse, MQL5 programlamada veya web geliştirme kariyerimde mükemmel olmaktan çok uzağım. Ben hala bu Kodlama işinde öğrenciyim ve onu öğrenmenin sonu yok çünkü öğretmeyi asla bırakmaz. Her zaman kendimi geliştirmeye ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Bunu (yani bir öğrenci olarak öğretmeyi) sizinle paylaşmaya cesaret etmemin nedeni, benimle aynı tutkuya sahip insanların Daha İyi Bir Programcı Olmalarına yardımcı olmaktır.