Programmatore migliore (Parte 03): Rinuncia a fare queste 5 cose per diventare un Programmatore MQL5 di successo

I novellini sono i programmatori più fraintesi nel mondo della programmazione. L'imprevedibilità è uno dei tratti più evidenti di un novellino. Non sai mai cosa stanno inventando all'interno del loro codice, anche se ti dicono cosa vogliono implementare. Tra tutti i motivi, il motivo principale è che sono incoerenti in quello che stanno facendo.

In questo terzo articolo della serie, vedremo le 5 abitudini a cui rinunciare per avere una carriera di successo nella codifica MQL5.

01: Rinuncia a Lottare per il Passato

"Il segreto per cambiare è concentrare tutte le tue energie, non combattendo il vecchio ma costruendo il nuovo."

— Socrate Nei tuoi primi giorni di programmazione MQL5 o anche dopo, potresti aver creato un Expert Advisor (EA), una libreria, un indicatore o un pezzo di codice per il quale la maggior parte dei tuoi clienti ti ha dato recensioni negative. O forse hai creato uno o due EA con molti bug che hanno causato esecuzioni di trade indesiderate e quindi ti hanno fatto perdere non solo i tuoi fondi, ma hanno anche distrutto la reputazione dei tuoi clienti su Codebase, Freelance o qualcosa del genere. Questo è brutto, a dire il vero, ma è peggio ricordare quei momenti e soffermarcisi col pensiero. Invece di perdere tempo a ricordare quei momenti dolorosi nella tua mente, che ti fanno sentire un miserabile programmatore, perché non usare la stessa quantità di tempo per concentrarti sul miglioramento di te stesso nelle aree i cui noti di essere debole?

Se crei molti bug, concentrati sull'imparare come eseguire il debug di quella particolare area o sui principi generali di debug, se necessario.

Leggi la documentazione su quell'area e fai molta pratica.

Chiedi alle persone sul forum cosa potrebbe essere sbagliato se non sei ancora sicuro. Guardare i tuoi vecchi argomenti del forum in cui hai posto quelle che ora potresti chiamare domande stupide, per il gusto di criticare te stesso è una perdita di tempo e risorse (elettricità, dati e Memoria del computer. Pensieri come: "Avrei dovuto codificare in quel modo" "Avrei dovuto usare quell'indicatore nel mio EA" "Il mio indicatore avrebbe potuto essere molto migliore se avessi…"

e simili abbasseranno la tua autostima, se li usi come rimpianti del passato che non puoi cambiare. Se ci sono modifiche che desideri vengano implementate, inizia a farlo ora per i tuoi sistemi futuri.





02: Smetti di Non Credere In te stesso

Se vuoi scrivere un certo sistema, non aspettare il permesso o la validazione da chi consideri Esperto/Professionista.

Vedo spesso novellini che pubblicano il loro codice sul forum che dà loro praticamente il risultato che vogliono. Ma il motivo per cui chiedono è perché non credono in se stessi: vogliono che sia validato da esperti, non sono sicuri che ciò che hanno trovato da soli possa effettivamente essere la soluzione al problema con cui si sono scontrati.

Nella programmazione, credo, il codice stesso ti dice se hai ragione o torto. Hai ragionr se non ha bug, se lo comprendi perfettamente e se sai esattamente cosa vuoi. Se funziona come vuoi tu, allora è molto vicino ad essere corretto. Il modo migliore per sapere se è terribilmente sbagliato è iniziare a cercare una validazione da parte di ogni programmatore (novellini inclusi qui) dal momento che ognuno ha il proprio modo diverso di scrivere codice che porta all'obiettivo comune che si desidera raggiungere . È il modo umano di avere opinioni diverse e non c'è niente di sbagliato in questo. Quindi, non esiste un modo specifico per implementare qualcosa sebbene alcuni modi siano migliori di altri. Ecco perché devi sapere cosa stai implementando e cosa vuoi di conseguenza. Fallo, quindi fai il debug e testane l'efficacia. Credere in te stesso non significa non condividere le tue opinioni sul Forum, semplicemente fare tutto da solo — no! Non fraintendermi. Devi solo conoscere la differenza tra rimanere aperti a nuove idee migliori o semplicemente voler essere validati da programmatori professionisti.

03: Abbandona la convinzione che tutti dovrebbero programmare come te

Non è salutare aspettarsi che tutti debbano programmare a modo tuo. Non è salutare circondarsi di persone che pensano e programmano come te. Se sei un novellino e ti circondi dei tuoi compagni novellini, non so cosa dirti, LOL! Come spiegato nel punto precedente, noi siamo esseri umani, abbiamo diversi gradi di consapevolezza, modi di intendere e punti di vista per affrontare un certo problema. Quindi non scoraggiarti quando qualcuno ha una visione e un codice diversi dal tuo, l'importante è che tutti voi abbiate l'obiettivo comune che volete raggiungere. Se vedi il codice di qualcuno sul forum, non affrettarti a spiegare i tuoi modi di codificare, ma piuttosto fornisci la soluzione per il problema che sta affrontando perché, chissà, forse i suoi modi di codificare sono migliori per lui/lei dei tuoi? Non è compito tuo trasformare tutti i programmatori in robot (non adattivi) generici che si attengono agli stessi schemi 24/7 in tutto il mondo. Essere diversi è ciò che rende possibile la creatività e rende eccitante la nostra carriera nella programmazione. "Considera quanto sia difficile cambiare te stesso e ti renderai conto delle poche possibilità che hai nel provare a cambiare gli altri."

—Jacob M. Braude.

Non confondere i modi di codificare di qualcuno e le soluzioni alle risposte sul forum. Questi modi potrebbero includere le loro biblioteche che preferiscono o Indicatori di loro scelta, ma le soluzioni sono principalmente ciò che consentirà alle cose di funzionare nel loro modo.





04: Smetti di essere uno che Prende



"Coloro che danno spingono in avanti mondo, coloro che prendono spingono in avanti se stessi e trattengono il mondo."

—Simon Sanek È ora di smettere di servirsi solo di codice sulla codebase e di prodotti gratuiti sul mercato e di iniziare a produrre cose per aiutare gli altri proprio come sei stato aiutato tu quando hai iniziato a programmare. Condividi con il mondo ciò che hai imparato e ciò che già sai anche quando lo stai ancora imparando, sai cosa c'è di divertente (I programmatori professionisti imparano bene, mentre i novellini credono di sapere già tutto). Accelererai il tuo apprendimento mettendo te stesso nell'equazione. Questo non vale per la pubblicazione di codici e di prodotti sui mercati. Credo invece che importi tantissimo sul forum, dal momento che tutti quelli che sono lì dentro sono programmatori. Rispondi alle domande di cui conosci le risposte e presta attenzione a quelle che non conosci. Non posso dirti quanti programmatori professionisti che vedo ogni giorno partecipano attivamente per aiutare i novellini sul forum (lo apprezzo).

05: Smetti di Fidarti Solo di Te Stesso



"Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l'intelligenza vincono il campionato." —Michael Jordan —Michael Jordan

I novellini non hanno familiarità con il termine Open Source e non sanno come usarlo, sono spaventati a morte quando qualcuno chiede di vedere il loro codice esteso nel forum in modo che possano rispondere meglio alla loro domanda e capire esattamente gli errori. Ecco perché ho detto in precedenza nell'articolo Introduzione che sono programmatori incompresi. Posso mettere in relazione questo con i novellini che pensano che il loro codice hardcoded sia così speciale (sebbene abbia dei bug che non riescono nemmeno a individuare e correggere da soli), pensano che qualcuno potrebbe rubare del codice speciale e usarlo per creare un sistema Santo Graal, non sapendo che fornire poche descrizioni su un determinato problema, meno codice e metodi vagliati rende difficile rispondere a un argomento … quindi finiscono per non avere risposte sul forum e tanto meno la comprensione del problema.

Tutte queste brutte cose sono causate dal fatto che i novellini si fidano solo di loro stessi.

Essendo uno sviluppatore web, non posso dirti quante volte ho visto grandi progetti, alcuni dei quali sono progetti da milioni se non miliardi di dollari che sono Open Source su Github

Credo che non ci sia modo migliore per accelerare la crescita e la popolarità di un progetto se non consentire ad altri sviluppatori di aggiungere il loro contributo

"Two heads are better than one."

— African saying



Conclusione

Ad essere onesti, non sono così magnifico io stesso, non sono perfetto nella programmazione MQL5 o nella mia carriera di sviluppatore web. Sono ancora uno studente in questa materia del Coding in cui non c'è fine all'apprendimento, perché non smette mai di insegnare. Mi sforzo sempre di crescere e di diventare migliore ogni giorno. Il motivo per cui ho il coraggio di condividerlo con te (insegnare mentre sono studente) è aiutare le persone con la mia stessa passione a Diventa un Programmatore Migliore.