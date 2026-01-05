- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
89
盈利交易:
68 (76.40%)
亏损交易:
21 (23.60%)
最好交易:
7.18 AUD
最差交易:
-5.98 AUD
毛利:
153.72 AUD (12 113 pips)
毛利亏损:
-41.00 AUD (3 633 pips)
最大连续赢利:
14 (21.02 AUD)
最大连续盈利:
29.41 AUD (8)
夏普比率:
0.53
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
67.97%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.32
长期交易:
57 (64.04%)
短期交易:
32 (35.96%)
利润因子:
3.75
预期回报:
1.27 AUD
平均利润:
2.26 AUD
平均损失:
-1.95 AUD
最大连续失误:
5 (-17.83 AUD)
最大连续亏损:
-17.83 AUD (5)
每月增长:
11.02%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
17.83 AUD (1.61%)
相对跌幅:
结余:
1.61% (17.83 AUD)
净值:
0.30% (3.33 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD.a
|65
|AUDUSD.a
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD.a
|50
|AUDUSD.a
|36
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD.a
|5.3K
|AUDUSD.a
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.18 AUD
最差交易: -6 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +21.02 AUD
最大连续亏损: -17.83 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Live Signal for Grid PAI-EA: A real-account demonstration of a safe grid trading strategy without martingale or lot increases. The EA trades adaptively, placing orders at optimal intervals to profit from ranging market volatility. Fully transparent – 3 currency pairs shown, all trades genuine. Only one manual intervention: positions closed before New Year for bank reporting purposes.
