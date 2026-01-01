- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
18 (85.71%)
亏损交易:
3 (14.29%)
最好交易:
14.93 AUD
最差交易:
-2.57 AUD
毛利:
82.85 AUD (5 526 pips)
毛利亏损:
-2.78 AUD (185 pips)
最大连续赢利:
14 (59.70 AUD)
最大连续盈利:
59.70 AUD (14)
夏普比率:
0.84
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
31.16
长期交易:
13 (61.90%)
短期交易:
8 (38.10%)
利润因子:
29.80
预期回报:
3.81 AUD
平均利润:
4.60 AUD
平均损失:
-0.93 AUD
最大连续失误:
1 (-2.57 AUD)
最大连续亏损:
-2.57 AUD (1)
每月增长:
2.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
2.57 AUD (0.24%)
相对跌幅:
结余:
0.24% (2.57 AUD)
净值:
0.00% (0.00 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.93 AUD
最差交易: -3 AUD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +59.70 AUD
最大连续亏损: -2.57 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
