- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
26 (83.87%)
亏损交易:
5 (16.13%)
最好交易:
13.48 AUD
最差交易:
-0.16 AUD
毛利:
69.94 AUD (4 642 pips)
毛利亏损:
-0.44 AUD (27 pips)
最大连续赢利:
15 (36.03 AUD)
最大连续盈利:
36.03 AUD (15)
夏普比率:
0.77
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
35 分钟
采收率:
330.95
长期交易:
22 (70.97%)
短期交易:
9 (29.03%)
利润因子:
158.95
预期回报:
2.24 AUD
平均利润:
2.69 AUD
平均损失:
-0.09 AUD
最大连续失误:
2 (-0.21 AUD)
最大连续亏损:
-0.21 AUD (2)
每月增长:
4.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
0.21 AUD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
0.00% (0.00 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.48 AUD
最差交易: -0 AUD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +36.03 AUD
最大连续亏损: -0.21 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
