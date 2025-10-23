- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
45 (59.21%)
亏损交易:
31 (40.79%)
最好交易:
101.03 USD
最差交易:
-61.90 USD
毛利:
864.75 USD (86 448 pips)
毛利亏损:
-727.66 USD (72 670 pips)
最大连续赢利:
13 (345.16 USD)
最大连续盈利:
345.16 USD (13)
夏普比率:
0.08
交易活动:
21.11%
最大入金加载:
2.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.51
长期交易:
65 (85.53%)
短期交易:
11 (14.47%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
19.22 USD
平均损失:
-23.47 USD
最大连续失误:
6 (-170.84 USD)
最大连续亏损:
-170.84 USD (6)
每月增长:
-3.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
35.03 USD
最大值:
268.04 USD (14.33%)
相对跌幅:
结余:
17.33% (268.03 USD)
净值:
8.96% (130.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|137
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.03 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +345.16 USD
最大连续亏损: -170.84 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
11
100%
76
59%
21%
1.18
1.80
USD
USD
17%
1:500