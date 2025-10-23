- Wachstum
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
46 (58.22%)
Verlusttrades:
33 (41.77%)
Bester Trade:
101.03 USD
Schlechtester Trade:
-122.09 USD
Bruttoprofit:
896.21 USD (89 594 pips)
Bruttoverlust:
-930.56 USD (92 957 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (345.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
345.16 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
22.16%
Max deposit load:
2.68%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
68 (86.08%)
Short-Positionen:
11 (13.92%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-170.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-202.88 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-20.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.03 USD
Maximaler:
398.33 USD (21.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.75% (398.34 USD)
Kapital:
13.08% (176.73 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +101.03 USD
Schlechtester Trade: -122 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +345.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -170.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
100%
79
58%
22%
0.96
-0.43
USD
USD
26%
1:500