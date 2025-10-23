- 자본
- 축소
트레이드:
79
이익 거래:
46 (58.22%)
손실 거래:
33 (41.77%)
최고의 거래:
101.03 USD
최악의 거래:
-122.09 USD
총 수익:
896.21 USD (89 594 pips)
총 손실:
-930.56 USD (92 957 pips)
연속 최대 이익:
13 (345.16 USD)
연속 최대 이익:
345.16 USD (13)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
20.45%
최대 입금량:
2.68%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.09
롱(주식매수):
68 (86.08%)
숏(주식차입매도):
11 (13.92%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.43 USD
평균 이익:
19.48 USD
평균 손실:
-28.20 USD
연속 최대 손실:
6 (-170.84 USD)
연속 최대 손실:
-202.88 USD (2)
월별 성장률:
-18.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.03 USD
최대한의:
398.33 USD (21.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.75% (398.34 USD)
자본금별:
13.08% (176.73 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음