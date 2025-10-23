시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / CT Siska Finex
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

CT Siska Finex

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 리뷰
12
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -7%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
79
이익 거래:
46 (58.22%)
손실 거래:
33 (41.77%)
최고의 거래:
101.03 USD
최악의 거래:
-122.09 USD
총 수익:
896.21 USD (89 594 pips)
총 손실:
-930.56 USD (92 957 pips)
연속 최대 이익:
13 (345.16 USD)
연속 최대 이익:
345.16 USD (13)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
20.45%
최대 입금량:
2.68%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.09
롱(주식매수):
68 (86.08%)
숏(주식차입매도):
11 (13.92%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.43 USD
평균 이익:
19.48 USD
평균 손실:
-28.20 USD
연속 최대 손실:
6 (-170.84 USD)
연속 최대 손실:
-202.88 USD (2)
월별 성장률:
-18.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.03 USD
최대한의:
398.33 USD (21.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.75% (398.34 USD)
자본금별:
13.08% (176.73 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +101.03 USD
최악의 거래: -122 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +345.16 USD
연속 최대 손실: -170.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 18:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 18:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.13 08:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
