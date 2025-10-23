- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
101.03 USD
Worst Trade:
-18.25 USD
Profitto lordo:
388.77 USD (38 864 pips)
Perdita lorda:
-71.17 USD (7 090 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (323.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
323.71 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.05
Long Trade:
14 (56.00%)
Short Trade:
11 (44.00%)
Fattore di profitto:
5.46
Profitto previsto:
12.70 USD
Profitto medio:
20.46 USD
Perdita media:
-11.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.54 USD (2)
Crescita mensile:
21.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.03 USD
Massimale:
52.52 USD (3.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|318
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.03 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +323.71 USD
Massima perdita consecutiva: -33.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Non ci sono recensioni