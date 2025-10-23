- Crescimento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
46 (59.74%)
Negociações com perda:
31 (40.26%)
Melhor negociação:
101.03 USD
Pior negociação:
-61.90 USD
Lucro bruto:
896.21 USD (89 594 pips)
Perda bruta:
-727.66 USD (72 670 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (345.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
345.16 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
21.11%
Depósito máximo carregado:
2.68%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
66 (85.71%)
Negociações curtas:
11 (14.29%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
2.19 USD
Lucro médio:
19.48 USD
Perda média:
-23.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-170.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-170.84 USD (6)
Crescimento mensal:
-2.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.03 USD
Máximo:
268.04 USD (14.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.33% (268.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.96% (130.30 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Depósito carregado
Rebaixamento
Melhor negociação: +101.03 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +345.16 USD
Máxima perda consecutiva: -170.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
12
100%
77
59%
21%
1.23
2.19
USD
USD
17%
1:500