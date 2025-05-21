- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
140
盈利交易:
112 (80.00%)
亏损交易:
28 (20.00%)
最好交易:
24.57 USD
最差交易:
-20.37 USD
毛利:
250.41 USD (7 385 pips)
毛利亏损:
-180.36 USD (4 796 pips)
最大连续赢利:
29 (66.19 USD)
最大连续盈利:
66.19 USD (29)
夏普比率:
0.10
交易活动:
2.58%
最大入金加载:
18.05%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.15
长期交易:
79 (56.43%)
短期交易:
61 (43.57%)
利润因子:
1.39
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
2.24 USD
平均损失:
-6.44 USD
最大连续失误:
4 (-28.22 USD)
最大连续亏损:
-28.22 USD (4)
每月增长:
2.59%
年度预测:
31.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.69 USD
最大值:
60.85 USD (16.13%)
相对跌幅:
结余:
16.13% (60.85 USD)
净值:
4.28% (4.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|53
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|42
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|17
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|228
|EURUSD
|527
|GBPUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.57 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +66.19 USD
最大连续亏损: -28.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
34
100%
140
80%
3%
1.38
0.50
USD
USD
16%
1:500