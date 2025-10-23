- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
46 (59.74%)
損失トレード:
31 (40.26%)
ベストトレード:
101.03 USD
最悪のトレード:
-61.90 USD
総利益:
896.21 USD (89 594 pips)
総損失:
-727.66 USD (72 670 pips)
最大連続の勝ち:
13 (345.16 USD)
最大連続利益:
345.16 USD (13)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
21.11%
最大入金額:
2.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
66 (85.71%)
短いトレード:
11 (14.29%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
2.19 USD
平均利益:
19.48 USD
平均損失:
-23.47 USD
最大連続の負け:
6 (-170.84 USD)
最大連続損失:
-170.84 USD (6)
月間成長:
-2.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.03 USD
最大の:
268.04 USD (14.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.33% (268.03 USD)
エクイティによる:
8.96% (130.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +101.03 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +345.16 USD
最大連続損失: -170.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
12
100%
77
59%
21%
1.23
2.19
USD
USD
17%
1:500