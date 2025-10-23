- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
101.03 USD
En kötü işlem:
-18.25 USD
Brüt kâr:
388.77 USD (38 864 pips)
Brüt zarar:
-71.17 USD (7 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (323.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
323.71 USD (12)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.05
Alış işlemleri:
14 (56.00%)
Satış işlemleri:
11 (44.00%)
Kâr faktörü:
5.46
Beklenen getiri:
12.70 USD
Ortalama kâr:
20.46 USD
Ortalama zarar:
-11.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-33.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.54 USD (2)
Aylık büyüme:
21.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.03 USD
Maksimum:
52.52 USD (3.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|318
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.03 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +323.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok