Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
46 (59.74%)
Transacciones Irrentables:
31 (40.26%)
Mejor transacción:
101.03 USD
Peor transacción:
-61.90 USD
Beneficio Bruto:
896.21 USD (89 594 pips)
Pérdidas Brutas:
-727.66 USD (72 670 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (345.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
345.16 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
21.11%
Carga máxima del depósito:
2.68%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.63
Transacciones Largas:
66 (85.71%)
Transacciones Cortas:
11 (14.29%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
2.19 USD
Beneficio medio:
19.48 USD
Pérdidas medias:
-23.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-170.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-170.84 USD (6)
Crecimiento al mes:
-2.12%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.03 USD
Máxima:
268.04 USD (14.33%)
Reducción relativa:
De balance:
17.33% (268.03 USD)
De fondos:
8.96% (130.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +101.03 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +345.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -170.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
