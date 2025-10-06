- 成长
交易:
106
盈利交易:
65 (61.32%)
亏损交易:
41 (38.68%)
最好交易:
99.17 USD
最差交易:
-60.95 USD
毛利:
1 284.67 USD (128 430 pips)
毛利亏损:
-877.35 USD (87 608 pips)
最大连续赢利:
17 (415.61 USD)
最大连续盈利:
415.61 USD (17)
夏普比率:
0.15
交易活动:
29.44%
最大入金加载:
1.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.68
长期交易:
95 (89.62%)
短期交易:
11 (10.38%)
利润因子:
1.46
预期回报:
3.84 USD
平均利润:
19.76 USD
平均损失:
-21.40 USD
最大连续失误:
5 (-159.20 USD)
最大连续亏损:
-159.20 USD (5)
每月增长:
-2.56%
年度预测:
-31.10%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
24.83 USD
最大值:
242.00 USD (10.32%)
相对跌幅:
结余:
10.32% (242.00 USD)
净值:
5.17% (98.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
13
78%
106
61%
29%
1.46
3.84
USD
USD
10%
1:500