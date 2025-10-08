- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
29 (48.33%)
亏损交易:
31 (51.67%)
最好交易:
52.00 USD
最差交易:
-35.26 USD
毛利:
669.00 USD (66 884 pips)
毛利亏损:
-516.03 USD (51 586 pips)
最大连续赢利:
3 (73.82 USD)
最大连续盈利:
98.04 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
17.45%
最大入金加载:
2.82%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.91
长期交易:
57 (95.00%)
短期交易:
3 (5.00%)
利润因子:
1.30
预期回报:
2.55 USD
平均利润:
23.07 USD
平均损失:
-16.65 USD
最大连续失误:
4 (-66.69 USD)
最大连续亏损:
-66.69 USD (4)
每月增长:
0.60%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
36.11 USD
最大值:
80.06 USD (22.80%)
相对跌幅:
结余:
18.23% (74.95 USD)
净值:
7.34% (26.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.00 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +73.82 USD
最大连续亏损: -66.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
492
USD
USD
12
70%
60
48%
17%
1.29
2.55
USD
USD
18%
1:500