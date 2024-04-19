- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
304
盈利交易:
199 (65.46%)
亏损交易:
105 (34.54%)
最好交易:
4 504.92 USD
最差交易:
-6 543.67 USD
毛利:
57 856.45 USD (30 220 pips)
毛利亏损:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
最大连续赢利:
21 (1 010.84 USD)
最大连续盈利:
24 039.68 USD (14)
夏普比率:
0.18
交易活动:
64.41%
最大入金加载:
29.13%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.36
长期交易:
158 (51.97%)
短期交易:
146 (48.03%)
利润因子:
3.56
预期回报:
136.88 USD
平均利润:
290.74 USD
平均损失:
-154.73 USD
最大连续失误:
9 (-2 355.70 USD)
最大连续亏损:
-6 543.67 USD (1)
每月增长:
2.34%
年度预测:
28.40%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 543.67 USD (7.79%)
相对跌幅:
结余:
7.79% (6 543.67 USD)
净值:
42.19% (35 091.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|287
|archived
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|10K
|archived
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|12K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 504.92 USD
最差交易: -6 544 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 010.84 USD
最大连续亏损: -2 355.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
55%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
91
94%
304
65%
64%
3.56
136.88
USD
USD
42%
1:500