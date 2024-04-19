信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TTS MA Alan Chicago 75K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS MA Alan Chicago 75K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0条评论
可靠性
91
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 55%
FBS-Real-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
304
盈利交易:
199 (65.46%)
亏损交易:
105 (34.54%)
最好交易:
4 504.92 USD
最差交易:
-6 543.67 USD
毛利:
57 856.45 USD (30 220 pips)
毛利亏损:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
最大连续赢利:
21 (1 010.84 USD)
最大连续盈利:
24 039.68 USD (14)
夏普比率:
0.18
交易活动:
64.41%
最大入金加载:
29.13%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.36
长期交易:
158 (51.97%)
短期交易:
146 (48.03%)
利润因子:
3.56
预期回报:
136.88 USD
平均利润:
290.74 USD
平均损失:
-154.73 USD
最大连续失误:
9 (-2 355.70 USD)
最大连续亏损:
-6 543.67 USD (1)
每月增长:
2.34%
年度预测:
28.40%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 543.67 USD (7.79%)
相对跌幅:
结余:
7.79% (6 543.67 USD)
净值:
42.19% (35 091.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 287
archived 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 10K
archived 31K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 12K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 504.92 USD
最差交易: -6 544 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 010.84 USD
最大连续亏损: -2 355.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
457 更多...
没有评论
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.08 08:02
Share of trading days is too low
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.16 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TTS MA Alan Chicago 75K
每月30 USD
55%
0
0
USD
116K
USD
91
94%
304
65%
64%
3.56
136.88
USD
42%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载