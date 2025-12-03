- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
54 (77.14%)
亏损交易:
16 (22.86%)
最好交易:
300.95 USD
最差交易:
-254.50 USD
毛利:
4 185.07 USD (107 185 pips)
毛利亏损:
-1 456.18 USD (32 777 pips)
最大连续赢利:
21 (1 152.72 USD)
最大连续盈利:
1 152.72 USD (21)
夏普比率:
0.39
交易活动:
63.39%
最大入金加载:
1.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
13 小时
采收率:
6.09
长期交易:
70 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.87
预期回报:
38.98 USD
平均利润:
77.50 USD
平均损失:
-91.01 USD
最大连续失误:
3 (-324.26 USD)
最大连续亏损:
-447.85 USD (2)
每月增长:
13.66%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
0.30 USD
最大值:
448.09 USD (2.40%)
相对跌幅:
结余:
2.17% (447.95 USD)
净值:
2.70% (547.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +300.95 USD
最差交易: -255 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 152.72 USD
最大连续亏损: -324.26 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
4
32%
70
77%
63%
2.87
38.98
USD
USD
3%
1:500