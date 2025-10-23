- Прирост
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
45 (59.21%)
Убыточных трейдов:
31 (40.79%)
Лучший трейд:
101.03 USD
Худший трейд:
-61.90 USD
Общая прибыль:
864.75 USD (86 448 pips)
Общий убыток:
-727.66 USD (72 670 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (345.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.16 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
19.00%
Макс. загрузка депозита:
2.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
65 (85.53%)
Коротких трейдов:
11 (14.47%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.80 USD
Средняя прибыль:
19.22 USD
Средний убыток:
-23.47 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-170.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.84 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.03 USD
Максимальная:
268.04 USD (14.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.33% (268.03 USD)
По эквити:
8.96% (130.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|137
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Нет отзывов
