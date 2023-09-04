信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Robotizz Xperience AMS
Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0条评论
可靠性
121
0 / 0 USD
每月复制 150 USD per 
增长自 2023 43%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 321
盈利交易:
2 123 (49.13%)
亏损交易:
2 198 (50.87%)
最好交易:
392.00 BRL
最差交易:
-376.00 BRL
毛利:
148 935.00 BRL (480 060 pips)
毛利亏损:
-146 768.00 BRL (474 860 pips)
最大连续赢利:
13 (434.00 BRL)
最大连续盈利:
1 104.00 BRL (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
9.49%
最大入金加载:
24.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
0.43
长期交易:
2 210 (51.15%)
短期交易:
2 111 (48.85%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.50 BRL
平均利润:
70.15 BRL
平均损失:
-66.77 BRL
最大连续失误:
12 (-940.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 411.00 BRL (10)
每月增长:
-32.46%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
131.00 BRL
最大值:
4 990.00 BRL (41.18%)
相对跌幅:
结余:
46.51% (4 446.00 BRL)
净值:
6.02% (578.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINV25 296
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINZ25 260
WING26 34
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINV25 81
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINZ25 -431
WING26 -919
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINV25 -1.5K
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINZ25 -3.6K
WING26 -7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +392.00 BRL
最差交易: -376 BRL
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +434.00 BRL
最大连续亏损: -940.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


没有评论
