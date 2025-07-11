SKYY: First Trust Cloud Computing ETF
今日SKYY汇率已更改-2.30%。当日，交易品种以低点133.45和高点138.58进行交易。
关注First Trust Cloud Computing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SKYY股票今天的价格是多少？
First Trust Cloud Computing ETF股票今天的定价为134.33。它在133.45 - 138.58范围内交易，昨天的收盘价为137.49，交易量达到407。SKYY的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Cloud Computing ETF股票是否支付股息？
First Trust Cloud Computing ETF目前的价值为134.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.00%和USD。实时查看图表以跟踪SKYY走势。
如何购买SKYY股票？
您可以以134.33的当前价格购买First Trust Cloud Computing ETF股票。订单通常设置在134.33或134.63附近，而407和-2.66%显示市场活动。立即关注SKYY的实时图表更新。
如何投资SKYY股票？
投资First Trust Cloud Computing ETF需要考虑年度范围85.38 - 138.82和当前价格134.33。许多人在以134.33或134.63下订单之前，会比较0.50%和。实时查看SKYY价格图表，了解每日变化。
First Trust Cloud Computing ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Cloud Computing ETF的最高价格是138.82。在85.38 - 138.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Cloud Computing ETF的绩效。
First Trust Cloud Computing ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Cloud Computing ETF（SKYY）的最低价格为85.38。将其与当前的134.33和85.38 - 138.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SKYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SKYY股票是什么时候拆分的？
First Trust Cloud Computing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、137.49和26.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 137.49
- 开盘价
- 138.00
- 卖价
- 134.33
- 买价
- 134.63
- 最低价
- 133.45
- 最高价
- 138.58
- 交易量
- 407
- 日变化
- -2.30%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- 26.42%
- 年变化
- 26.00%
- 实际值
- 55.0
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
- 51.2
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
- 3.7%
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 418
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
- 547
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值