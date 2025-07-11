报价部分
货币 / SKYY
回到股票

SKYY: First Trust Cloud Computing ETF

134.33 USD 3.16 (2.30%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SKYY汇率已更改-2.30%。当日，交易品种以低点133.45和高点138.58进行交易。

关注First Trust Cloud Computing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKYY新闻

常见问题解答

SKYY股票今天的价格是多少？

First Trust Cloud Computing ETF股票今天的定价为134.33。它在133.45 - 138.58范围内交易，昨天的收盘价为137.49，交易量达到407。SKYY的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Cloud Computing ETF股票是否支付股息？

First Trust Cloud Computing ETF目前的价值为134.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.00%和USD。实时查看图表以跟踪SKYY走势。

如何购买SKYY股票？

您可以以134.33的当前价格购买First Trust Cloud Computing ETF股票。订单通常设置在134.33或134.63附近，而407和-2.66%显示市场活动。立即关注SKYY的实时图表更新。

如何投资SKYY股票？

投资First Trust Cloud Computing ETF需要考虑年度范围85.38 - 138.82和当前价格134.33。许多人在以134.33或134.63下订单之前，会比较0.50%和。实时查看SKYY价格图表，了解每日变化。

First Trust Cloud Computing ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Cloud Computing ETF的最高价格是138.82。在85.38 - 138.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Cloud Computing ETF的绩效。

First Trust Cloud Computing ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Cloud Computing ETF（SKYY）的最低价格为85.38。将其与当前的134.33和85.38 - 138.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SKYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SKYY股票是什么时候拆分的？

First Trust Cloud Computing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、137.49和26.00%中可见。

日范围
133.45 138.58
年范围
85.38 138.82
前一天收盘价
137.49
开盘价
138.00
卖价
134.33
买价
134.63
最低价
133.45
最高价
138.58
交易量
407
日变化
-2.30%
月变化
0.50%
6个月变化
26.42%
年变化
26.00%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值