CotationsSections
Devises / SKYY
Retour à Actions

SKYY: First Trust Cloud Computing ETF

138.37 USD 0.88 (0.64%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SKYY a changé de 0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 138.00 et à un maximum de 138.37.

Suivez la dynamique First Trust Cloud Computing ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKYY Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SKYY aujourd'hui ?

L'action First Trust Cloud Computing ETF est cotée à 138.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans 138.00 - 138.37, a clôturé hier à 137.49 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de SKYY présente ces mises à jour.

L'action First Trust Cloud Computing ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Cloud Computing ETF est actuellement valorisé à 138.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 29.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SKYY.

Comment acheter des actions SKYY ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Cloud Computing ETF au cours actuel de 138.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 138.37 ou de 138.67, le 7 et le 0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SKYY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SKYY ?

Investir dans First Trust Cloud Computing ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 85.38 - 138.82 et le prix actuel 138.37. Beaucoup comparent 3.52% et 30.22% avant de passer des ordres à 138.37 ou 138.67. Consultez le graphique du cours de SKYY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Cloud Computing ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Cloud Computing ETF l'année dernière était 138.82. Au cours de 85.38 - 138.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 137.49 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Cloud Computing ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Cloud Computing ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) sur l'année a été 85.38. Sa comparaison avec 138.37 et 85.38 - 138.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SKYY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SKYY a-t-elle été divisée ?

First Trust Cloud Computing ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 137.49 et 29.79% après les opérations sur titres.

Range quotidien
138.00 138.37
Range Annuel
85.38 138.82
Clôture Précédente
137.49
Ouverture
138.00
Bid
138.37
Ask
138.67
Plus Bas
138.00
Plus Haut
138.37
Volume
7
Changement quotidien
0.64%
Changement Mensuel
3.52%
Changement à 6 Mois
30.22%
Changement Annuel
29.79%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev