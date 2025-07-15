CotaçõesSeções
SKYY: First Trust Cloud Computing ETF

134.33 USD 3.16 (2.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SKYY para hoje mudou para -2.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 133.45 e o mais alto foi 138.58.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Cloud Computing ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SKYY hoje?

Hoje First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) está avaliado em 134.33. O instrumento é negociado dentro de 133.45 - 138.58, o fechamento de ontem foi 137.49, e o volume de negociação atingiu 407. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SKYY em tempo real.

As ações de First Trust Cloud Computing ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust Cloud Computing ETF está avaliado em 134.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.00% e USD. Monitore os movimentos de SKYY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SKYY?

Você pode comprar ações de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) pelo preço atual 134.33. Ordens geralmente são executadas perto de 134.33 ou 134.63, enquanto 407 e -2.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SKYY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SKYY?

Investir em First Trust Cloud Computing ETF envolve considerar a faixa anual 85.38 - 138.82 e o preço atual 134.33. Muitos comparam 0.50% e 26.42% antes de enviar ordens em 134.33 ou 134.63. Estude as mudanças diárias de preço de SKYY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Cloud Computing ETF?

O maior preço de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) no último ano foi 138.82. As ações oscilaram bastante dentro de 85.38 - 138.82, e a comparação com 137.49 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Cloud Computing ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Cloud Computing ETF?

O menor preço de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) no ano foi 85.38. A comparação com o preço atual 134.33 e 85.38 - 138.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SKYY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SKYY?

No passado First Trust Cloud Computing ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 137.49 e 26.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
133.45 138.58
Faixa anual
85.38 138.82
Fechamento anterior
137.49
Open
138.00
Bid
134.33
Ask
134.63
Low
133.45
High
138.58
Volume
407
Mudança diária
-2.30%
Mudança mensal
0.50%
Mudança de 6 meses
26.42%
Mudança anual
26.00%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
55.0
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
51.2
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.7%
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
418
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
547
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.