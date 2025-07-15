SKYY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Cloud Computing ETF hisse senedi 132.78 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 132.76 - 138.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 137.49 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 592 değerine ulaştı. SKYY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Cloud Computing ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Cloud Computing ETF hisse senedi şu anda 132.78 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.55% ve USD değerlerini izler. SKYY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SKYY hisse senedi nasıl alınır? First Trust Cloud Computing ETF hisselerini şu anki 132.78 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 132.78 ve Ask 133.08 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 592 ve günlük değişim oranı -3.78% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SKYY fiyat hareketlerini takip edin.

SKYY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Cloud Computing ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 85.38 - 138.82 ve mevcut fiyatı 132.78 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 132.78 veya Ask 133.08 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.66% ve 6 aylık değişim oranı 24.96% değerlerini karşılaştırır. SKYY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Cloud Computing ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Cloud Computing ETF hisse senedi yıllık olarak 138.82 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 85.38 - 138.82). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 137.49 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Cloud Computing ETF performansını takip edin.

First Trust Cloud Computing ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 85.38 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 132.78 ve hareket ettiği yıllık aralık 85.38 - 138.82 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SKYY fiyat hareketlerini izleyin.