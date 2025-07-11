- Übersicht
SKYY: First Trust Cloud Computing ETF
Der Wechselkurs von SKYY hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.00 bis zu einem Hoch von 138.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Cloud Computing ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SKYY heute?
Die Aktie von First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) notiert heute bei 138.37. Sie wird innerhalb einer Spanne von 138.00 - 138.37 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 137.49 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von SKYY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SKYY Dividenden?
First Trust Cloud Computing ETF wird derzeit mit 138.37 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 29.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SKYY zu verfolgen.
Wie kaufe ich SKYY-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) zum aktuellen Kurs von 138.37 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 138.37 oder 138.67 platziert, während 7 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SKYY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SKYY-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Cloud Computing ETF müssen die jährliche Spanne 85.38 - 138.82 und der aktuelle Kurs 138.37 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.52% und 30.22%, bevor sie Orders zu 138.37 oder 138.67 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SKYY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Cloud Computing ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) im vergangenen Jahr lag bei 138.82. Innerhalb von 85.38 - 138.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 137.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Cloud Computing ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Cloud Computing ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) im Laufe des Jahres betrug 85.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 138.37 und der Spanne 85.38 - 138.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SKYY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SKYY statt?
First Trust Cloud Computing ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 137.49 und 29.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 137.49
- Eröffnung
- 138.00
- Bid
- 138.37
- Ask
- 138.67
- Tief
- 138.00
- Hoch
- 138.37
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 3.52%
- 6-Monatsänderung
- 30.22%
- Jahresänderung
- 29.79%
- Akt
- 55.0
- Erw
- 55.2
- Vorh
- 55.1
- Akt
- 51.2
- Erw
- 49.8
- Vorh
- 51.7
- Akt
-
- Erw
- 4.8%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
-
- Erw
- 4.0%
- Vorh
- 3.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 422
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- $57.6 B
- Vorh
- $-344.8 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh