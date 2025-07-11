- Panorámica
SKYY: First Trust Cloud Computing ETF
El tipo de cambio de SKYY de hoy ha cambiado un 0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 138.00, mientras que el máximo ha alcanzado 138.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Cloud Computing ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SKYY hoy?
First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) se evalúa hoy en 138.37. El instrumento se negocia dentro de 138.00 - 138.37; el cierre de ayer ha sido 137.49 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SKYY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Cloud Computing ETF?
First Trust Cloud Computing ETF se evalúa actualmente en 138.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 29.79% y USD. Monitoree los movimientos de SKYY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SKYY?
Puede comprar acciones de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) al precio actual de 138.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 138.37 o 138.67, mientras que 7 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SKYY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SKYY?
Invertir en First Trust Cloud Computing ETF implica tener en cuenta el rango anual 85.38 - 138.82 y el precio actual 138.37. Muchos comparan 3.52% y 30.22% antes de colocar órdenes en 138.37 o 138.67. Estudie los cambios diarios de precios de SKYY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Cloud Computing ETF?
El precio más alto de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) en el último año ha sido 138.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 85.38 - 138.82, una comparación con 137.49 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Cloud Computing ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Cloud Computing ETF?
El precio más bajo de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) para el año ha sido 85.38. La comparación con los actuales 138.37 y 85.38 - 138.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SKYY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SKYY?
En el pasado, First Trust Cloud Computing ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 137.49 y 29.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 137.49
- Open
- 138.00
- Bid
- 138.37
- Ask
- 138.67
- Low
- 138.00
- High
- 138.37
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- 0.64%
- Cambio mensual
- 3.52%
- Cambio a 6 meses
- 30.22%
- Cambio anual
- 29.79%
- Act.
- 55.0
- Pronós.
- 55.2
- Prev.
- 55.1
- Act.
- 51.2
- Pronós.
- 49.8
- Prev.
- 51.7
- Act.
-
- Pronós.
- 4.8%
- Prev.
- 4.7%
- Act.
-
- Pronós.
- 4.0%
- Prev.
- 3.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 422
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 549
- Act.
-
- Pronós.
- $57.6 B
- Prev.
- $-344.8 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.