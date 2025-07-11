CotizacionesSecciones
SKYY
SKYY: First Trust Cloud Computing ETF

138.37 USD 0.88 (0.64%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SKYY de hoy ha cambiado un 0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 138.00, mientras que el máximo ha alcanzado 138.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Cloud Computing ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

SKYY News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de SKYY hoy?

First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) se evalúa hoy en 138.37. El instrumento se negocia dentro de 138.00 - 138.37; el cierre de ayer ha sido 137.49 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SKYY en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Cloud Computing ETF?

First Trust Cloud Computing ETF se evalúa actualmente en 138.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 29.79% y USD. Monitoree los movimientos de SKYY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de SKYY?

Puede comprar acciones de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) al precio actual de 138.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 138.37 o 138.67, mientras que 7 y 0.27% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SKYY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de SKYY?

Invertir en First Trust Cloud Computing ETF implica tener en cuenta el rango anual 85.38 - 138.82 y el precio actual 138.37. Muchos comparan 3.52% y 30.22% antes de colocar órdenes en 138.37 o 138.67. Estudie los cambios diarios de precios de SKYY en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Cloud Computing ETF?

El precio más alto de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) en el último año ha sido 138.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 85.38 - 138.82, una comparación con 137.49 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Cloud Computing ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Cloud Computing ETF?

El precio más bajo de First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) para el año ha sido 85.38. La comparación con los actuales 138.37 y 85.38 - 138.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SKYY en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SKYY?

En el pasado, First Trust Cloud Computing ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 137.49 y 29.79% después de las acciones corporativas.

Rango diario
138.00 138.37
Rango anual
85.38 138.82
Cierres anteriores
137.49
Open
138.00
Bid
138.37
Ask
138.67
Low
138.00
High
138.37
Volumen
7
Cambio diario
0.64%
Cambio mensual
3.52%
Cambio a 6 meses
30.22%
Cambio anual
29.79%
10 octubre, viernes
14:00
USD
Índice del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
55.0
Pronós.
55.2
Prev.
55.1
14:00
USD
Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
51.2
Pronós.
49.8
Prev.
51.7
14:00
USD
Previsión de la Inflación de la Universidad de Michigan
Act.
Pronós.
4.8%
Prev.
4.7%
14:00
USD
Previsión de la Inflación a 5 años de la Universidad de Michigan
Act.
Pronós.
4.0%
Prev.
3.7%
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
422
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
549
18:00
USD
Balance del Presupuesto Federal
Act.
Pronós.
$​57.6 B
Prev.
$​-344.8 B
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.