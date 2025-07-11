- Panoramica
SKYY: First Trust Cloud Computing ETF
Il tasso di cambio SKYY ha avuto una variazione del 0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 138.00 e ad un massimo di 138.37.
Segui le dinamiche di First Trust Cloud Computing ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SKYY News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SKYY oggi?
Oggi le azioni First Trust Cloud Computing ETF sono prezzate a 138.37. Viene scambiato all'interno di 138.00 - 138.37, la chiusura di ieri è stata 137.49 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SKYY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Cloud Computing ETF pagano dividendi?
First Trust Cloud Computing ETF è attualmente valutato a 138.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 29.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SKYY.
Come acquistare azioni SKYY?
Puoi acquistare azioni First Trust Cloud Computing ETF al prezzo attuale di 138.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 138.37 o 138.67, mentre 7 e 0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SKYY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SKYY?
Investire in First Trust Cloud Computing ETF implica considerare l'intervallo annuale 85.38 - 138.82 e il prezzo attuale 138.37. Molti confrontano 3.52% e 30.22% prima di effettuare ordini su 138.37 o 138.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SKYY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Cloud Computing ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Cloud Computing ETF nell'ultimo anno è stato 138.82. All'interno di 85.38 - 138.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 137.49 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Cloud Computing ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Cloud Computing ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) nel corso dell'anno è stato 85.38. Confrontandolo con gli attuali 138.37 e 85.38 - 138.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SKYY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SKYY?
First Trust Cloud Computing ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 137.49 e 29.79%.
- Chiusura Precedente
- 137.49
- Apertura
- 138.00
- Bid
- 138.37
- Ask
- 138.67
- Minimo
- 138.00
- Massimo
- 138.37
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.64%
- Variazione Mensile
- 3.52%
- Variazione Semestrale
- 30.22%
- Variazione Annuale
- 29.79%
- Agire
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Agire
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev