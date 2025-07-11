КотировкиРазделы
SKYY: First Trust Cloud Computing ETF

134.33 USD 3.16 (2.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SKYY за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 133.45, а максимальная — 138.58.

Следите за динамикой First Trust Cloud Computing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SKYY сегодня?

First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) сегодня оценивается на уровне 134.33. Инструмент торгуется в пределах 133.45 - 138.58, вчерашнее закрытие составило 137.49, а торговый объем достиг 407. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Cloud Computing ETF?

First Trust Cloud Computing ETF в настоящее время оценивается в 134.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.00% и USD. Отслеживайте движения SKYY на графике в реальном времени.

Как купить акции SKYY?

Вы можете купить акции First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) по текущей цене 134.33. Ордера обычно размещаются около 134.33 или 134.63, тогда как 407 и -2.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SKYY?

Инвестирование в First Trust Cloud Computing ETF предполагает учет годового диапазона 85.38 - 138.82 и текущей цены 134.33. Многие сравнивают 0.50% и 26.42% перед размещением ордеров на 134.33 или 134.63. Изучайте ежедневные изменения цены SKYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Cloud Computing ETF?

Самая высокая цена First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) за последний год составила 138.82. Акции заметно колебались в пределах 85.38 - 138.82, сравнение с 137.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Cloud Computing ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Cloud Computing ETF?

Самая низкая цена First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) за год составила 85.38. Сравнение с текущими 134.33 и 85.38 - 138.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SKYY?

В прошлом First Trust Cloud Computing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 137.49 и 26.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
133.45 138.58
Годовой диапазон
85.38 138.82
Предыдущее закрытие
137.49
Open
138.00
Bid
134.33
Ask
134.63
Low
133.45
High
138.58
Объем
407
Дневное изменение
-2.30%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
26.42%
Годовое изменение
26.00%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
55.0
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.2
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.6%
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.7%
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
418
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
547
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.