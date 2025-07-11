- Обзор рынка
SKYY: First Trust Cloud Computing ETF
Курс SKYY за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 133.45, а максимальная — 138.58.
Следите за динамикой First Trust Cloud Computing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SKYY сегодня?
First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) сегодня оценивается на уровне 134.33. Инструмент торгуется в пределах 133.45 - 138.58, вчерашнее закрытие составило 137.49, а торговый объем достиг 407. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Cloud Computing ETF?
First Trust Cloud Computing ETF в настоящее время оценивается в 134.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.00% и USD. Отслеживайте движения SKYY на графике в реальном времени.
Как купить акции SKYY?
Вы можете купить акции First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) по текущей цене 134.33. Ордера обычно размещаются около 134.33 или 134.63, тогда как 407 и -2.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SKYY?
Инвестирование в First Trust Cloud Computing ETF предполагает учет годового диапазона 85.38 - 138.82 и текущей цены 134.33. Многие сравнивают 0.50% и 26.42% перед размещением ордеров на 134.33 или 134.63. Изучайте ежедневные изменения цены SKYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Cloud Computing ETF?
Самая высокая цена First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) за последний год составила 138.82. Акции заметно колебались в пределах 85.38 - 138.82, сравнение с 137.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Cloud Computing ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Cloud Computing ETF?
Самая низкая цена First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) за год составила 85.38. Сравнение с текущими 134.33 и 85.38 - 138.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SKYY?
В прошлом First Trust Cloud Computing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 137.49 и 26.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 137.49
- Open
- 138.00
- Bid
- 134.33
- Ask
- 134.63
- Low
- 133.45
- High
- 138.58
- Объем
- 407
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 26.42%
- Годовое изменение
- 26.00%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.