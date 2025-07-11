クォートセクション
通貨 / SKYY
株に戻る

SKYY: First Trust Cloud Computing ETF

138.37 USD 0.88 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SKYYの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり138.00の安値と138.37の高値で取引されました。

First Trust Cloud Computing ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKYY News

よくあるご質問

SKYY株の現在の価格は？

First Trust Cloud Computing ETFの株価は本日138.37です。138.00 - 138.37内で取引され、前日の終値は137.49、取引量は7に達しました。SKYYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Cloud Computing ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Cloud Computing ETFの現在の価格は138.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は29.79%やUSDにも注目します。SKYYの動きはライブチャートで確認できます。

SKYY株を買う方法は？

First Trust Cloud Computing ETFの株は現在138.37で購入可能です。注文は通常138.37または138.67付近で行われ、7や0.27%が市場の動きを示します。SKYYの最新情報はライブチャートで確認できます。

SKYY株に投資する方法は？

First Trust Cloud Computing ETFへの投資では、年間の値幅85.38 - 138.82と現在の138.37を考慮します。注文は多くの場合138.37や138.67で行われる前に、3.52%や30.22%と比較されます。SKYYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Cloud Computing ETFの株の最高値は？

First Trust Cloud Computing ETFの過去1年の最高値は138.82でした。85.38 - 138.82内で株価は大きく変動し、137.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Cloud Computing ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Cloud Computing ETFの株の最低値は？

First Trust Cloud Computing ETF(SKYY)の年間最安値は85.38でした。現在の138.37や85.38 - 138.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SKYYの動きはライブチャートで確認できます。

SKYYの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Cloud Computing ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、137.49、29.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
138.00 138.37
1年のレンジ
85.38 138.82
以前の終値
137.49
始値
138.00
買値
138.37
買値
138.67
安値
138.00
高値
138.37
出来高
7
1日の変化
0.64%
1ヶ月の変化
3.52%
6ヶ月の変化
30.22%
1年の変化
29.79%
10 10月, 金曜日
14:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
55.0
期待
55.2
55.1
14:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.2
期待
49.8
51.7
14:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
期待
4.8%
4.7%
14:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
期待
4.0%
3.7%
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
422
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
18:00
USD
連邦予算収支
実際
期待
$​57.6 B
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待