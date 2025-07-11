- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SKYY: First Trust Cloud Computing ETF
SKYYの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり138.00の安値と138.37の高値で取引されました。
First Trust Cloud Computing ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKYY News
- Is First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) a Strong ETF Right Now?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Should You Invest in the First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)?
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- SKYY ETF: Fits Between Mega Cap Safety And Growth Risk (NASDAQ:SKYY)
- SKYY: Wait For The Cloud Computing Dip (NASDAQ:SKYY)
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Is First Trust Cloud Computing ETF (SKYY) a Strong ETF Right Now?
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- WCLD ETF: Bets On The Next Cloud Computing Disruptors (NASDAQ:WCLD)
- CLOU: A Strategic Positioning Benefiting From AI (NASDAQ:CLOU)
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
よくあるご質問
SKYY株の現在の価格は？
First Trust Cloud Computing ETFの株価は本日138.37です。138.00 - 138.37内で取引され、前日の終値は137.49、取引量は7に達しました。SKYYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Cloud Computing ETFの株は配当を出しますか？
First Trust Cloud Computing ETFの現在の価格は138.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は29.79%やUSDにも注目します。SKYYの動きはライブチャートで確認できます。
SKYY株を買う方法は？
First Trust Cloud Computing ETFの株は現在138.37で購入可能です。注文は通常138.37または138.67付近で行われ、7や0.27%が市場の動きを示します。SKYYの最新情報はライブチャートで確認できます。
SKYY株に投資する方法は？
First Trust Cloud Computing ETFへの投資では、年間の値幅85.38 - 138.82と現在の138.37を考慮します。注文は多くの場合138.37や138.67で行われる前に、3.52%や30.22%と比較されます。SKYYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Cloud Computing ETFの株の最高値は？
First Trust Cloud Computing ETFの過去1年の最高値は138.82でした。85.38 - 138.82内で株価は大きく変動し、137.49と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Cloud Computing ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Cloud Computing ETFの株の最低値は？
First Trust Cloud Computing ETF(SKYY)の年間最安値は85.38でした。現在の138.37や85.38 - 138.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SKYYの動きはライブチャートで確認できます。
SKYYの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Cloud Computing ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、137.49、29.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 137.49
- 始値
- 138.00
- 買値
- 138.37
- 買値
- 138.67
- 安値
- 138.00
- 高値
- 138.37
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- 3.52%
- 6ヶ月の変化
- 30.22%
- 1年の変化
- 29.79%
- 実際
- 55.0
- 期待
- 55.2
- 前
- 55.1
- 実際
- 51.2
- 期待
- 49.8
- 前
- 51.7
- 実際
-
- 期待
- 4.8%
- 前
- 4.7%
- 実際
-
- 期待
- 4.0%
- 前
- 3.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 422
- 実際
-
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- $57.6 B
- 前
- $-344.8 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前