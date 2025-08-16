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OCTW: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF

41.54 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OCTW汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点41.53和高点41.58进行交易。

关注AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCTW新闻

常见问题解答

OCTW股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF股票今天的定价为41.54。它在41.53 - 41.58范围内交易，昨天的收盘价为41.55，交易量达到11。OCTW的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF目前的价值为41.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.00%和USD。实时查看图表以跟踪OCTW走势。

如何购买OCTW股票？

您可以以41.54的当前价格购买AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF股票。订单通常设置在41.54或41.84附近，而11和-0.10%显示市场活动。立即关注OCTW的实时图表更新。

如何投资OCTW股票？

投资AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF需要考虑年度范围37.90 - 41.58和当前价格41.54。许多人在以41.54或41.84下订单之前，会比较0.65%和。实时查看OCTW价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF的最高价格是41.58。在37.90 - 41.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF（OCTW）的最低价格为37.90。将其与当前的41.54和37.90 - 41.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OCTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OCTW股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.55和6.00%中可见。

日范围
41.53 41.58
年范围
37.90 41.58
前一天收盘价
41.55
开盘价
41.58
卖价
41.54
买价
41.84
最低价
41.53
最高价
41.58
交易量
11
日变化
-0.02%
月变化
0.65%
6个月变化
6.05%
年变化
6.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%