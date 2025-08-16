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OCTW: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF
Курс OCTW за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.54, а максимальная — 41.56.
Следите за динамикой AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OCTW сегодня?
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) сегодня оценивается на уровне 41.55. Инструмент торгуется в пределах 41.54 - 41.56, вчерашнее закрытие составило 41.53, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF?
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF в настоящее время оценивается в 41.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.02% и USD. Отслеживайте движения OCTW на графике в реальном времени.
Как купить акции OCTW?
Вы можете купить акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) по текущей цене 41.55. Ордера обычно размещаются около 41.55 или 41.85, тогда как 30 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OCTW?
Инвестирование в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF предполагает учет годового диапазона 37.90 - 41.56 и текущей цены 41.55. Многие сравнивают 0.68% и 6.08% перед размещением ордеров на 41.55 или 41.85. Изучайте ежедневные изменения цены OCTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF?
Самая высокая цена AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) за последний год составила 41.56. Акции заметно колебались в пределах 37.90 - 41.56, сравнение с 41.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF?
Самая низкая цена AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) за год составила 37.90. Сравнение с текущими 41.55 и 37.90 - 41.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OCTW?
В прошлом AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.53 и 6.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.53
- Open
- 41.56
- Bid
- 41.55
- Ask
- 41.85
- Low
- 41.54
- High
- 41.56
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- 6.08%
- Годовое изменение
- 6.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%