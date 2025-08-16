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OCTW: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF

41.55 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OCTW за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.54, а максимальная — 41.56.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OCTW сегодня?

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) сегодня оценивается на уровне 41.55. Инструмент торгуется в пределах 41.54 - 41.56, вчерашнее закрытие составило 41.53, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF?

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF в настоящее время оценивается в 41.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.02% и USD. Отслеживайте движения OCTW на графике в реальном времени.

Как купить акции OCTW?

Вы можете купить акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) по текущей цене 41.55. Ордера обычно размещаются около 41.55 или 41.85, тогда как 30 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OCTW?

Инвестирование в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF предполагает учет годового диапазона 37.90 - 41.56 и текущей цены 41.55. Многие сравнивают 0.68% и 6.08% перед размещением ордеров на 41.55 или 41.85. Изучайте ежедневные изменения цены OCTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF?

Самая высокая цена AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) за последний год составила 41.56. Акции заметно колебались в пределах 37.90 - 41.56, сравнение с 41.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF?

Самая низкая цена AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (OCTW) за год составила 37.90. Сравнение с текущими 41.55 и 37.90 - 41.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OCTW?

В прошлом AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.53 и 6.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.54 41.56
Годовой диапазон
37.90 41.56
Предыдущее закрытие
41.53
Open
41.56
Bid
41.55
Ask
41.85
Low
41.54
High
41.56
Объем
30
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
6.08%
Годовое изменение
6.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%